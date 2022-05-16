Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik Bilişim Festivali’nin açılış konuşmasında, Türkiye’nin son yıllarda inovasyonda, teknolojide öncü olma vizyonuyla ciddi aksiyonlar aldığını belirtti. Kasapoğlu, “Altyapı olarak, donanım olarak, teknoloji olarak hiçbir eksiği olmayan, dünya ile rekabet gücü yüksek, potansiyelini en güçlü şekilde kullanan bir Türkiye inşa ettik. Yerli ve milli imkanlarla üretilen donanımlarımızın her alanda ağırlığını artırdık. Yazılımda neredeyse dünyanın pek çok ülkesinde bulunmayan bir seviyeye yani yazılım ihraç eden bir noktaya geldik. Bunu gençlerimizin ve girişimcilerimizin inancıyla ve özgüveniyle, özel sektörün ve kamunun eş güdümü ile başardık” dedi.

Bakan Kasapoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Çalışan, üreten, değer ortaya koyan ve bağımsız bir şekilde karar alabilen gençlerimizle bu toplumun değerlerini en üst düzeyde tutan anlayışla TEKNOFEST gençliğine en iyisini, en güzelini sunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özveriden kaçınmadık, yine aynı özveri ile yine aynı fedakarlık anlayışı ile tüm hizmetlerimizi, tüm imkanlarımızı gençlerimizin emrine sunmaya devam edeceğiz.”

BAKAN VARANK’TAN İSTİHDAM AÇIKLAMASI

Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, üniversiteleri ziyaret esnasında, “Bakanım şurada kadro açılacak mı? Ben nerede kendime maaşlı bir iş bulurum?” sorularına maruz kaldığında üzüldüğünü söyleyerek, “Emin olun bunlar artık gençlerin sormaması gereken sorular. Gençlerimiz bize gelsin, bizi zorlasın. ‘Bakanım bana teknoparklardan yer verin. Ben kendi girişimimi yapayım. Bir şeyler üreteyim, bunları satmaya çalışayım’ desin ya da ‘Bakanım KOSGEB’den bize destek verin. Ben kendi şirketimi, girişimimi kurmak istiyorum. Kendi patronum olmak istiyorum’ desin. Biz bunları görmek istiyoruz. Türkiye’de bu manada son dönemde çok güzel işler oluyor. Sizlerin akıl teri sayesinde. İnşallah Türkiye’yi, sizlerin bu gayreti ile bu teknoloji tabanlı işleri ile çok daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Bakan Varank, gençlere güvendiklerine dikkati çekerek, “Bu manada da sürekli sağda, solda, sokakta karamsarlık pompalamaya çalışanlara sizleri umutsuzluğa, ümitsizliğe sevk etmeye çalışanlara da lütfen itibar etmeyin. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin neleri başarabildiğini biliyoruz. Bütün dünyanın konuştuğu, Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçlarını geliştiren gençlerin, mühendislerin yaş ortalaması, 30’un altında” ifadelerini kullandı.

İSMAİL DEMİR'DEN GENÇLER İÇİN SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise gençlere güvendiğini belirterek şu şekilde konuştu: “Üniversite toplulukları, dernekleri ve kulüpleri ile koordinasyon halinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyoruz, bunu kendimize bir görev edindik. Çeşitli üniversitelerde, yaptığımız il ziyaretlerinde gençlerimizle buluşarak fikirlerimizi paylaşıp onlara gelecek yolculuğu ile ilgili fikirlerimizi aktarmak ve imkanları sunmak istiyoruz.

SSB Başkanı İsmail Demir

Bünyemizde yapılan çeşitli yarışmalarla kabiliyetlerinizin önünü açmayı ve sizleri ilerde ideallerinizi gerçekleştirme konusunda geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlamak istiyoruz. Beyin teri, alın terinin bir başka yansıması olarak savunma sanayiimizin de en önemli gücüdür. Türkiye’nin bu anlamda atacağı adımlar, temelinde nitelikli insan kaynağı olacaktır. Bu insan kaynağını yetiştirmek üzere de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

ALİ TAHA KOÇ'TAN BAKANLARA ‘HACK’ UYARISI

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç burada yaptığı konuşmasında, insanların, dijital dünyaya güvenme konusunda kendilerini geri çekmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Dijital dünya sizi manipüle etmek isteyen ve sizin güveninizi kötü kullanmak isteyen çok fazla kişinin bulunduğu bir ortam. İnsan faktörü bizim üzerinde en fazla durduğumuz yapı. Bu farkındalıkları anlatırken bunları sadece söylemek olmaz. Size bir sürprizim var. Şu anda cep telefonlarınıza dikkat edin. Şu anda cep telefonlarınıza dikkat edin. Şu anda size bir canlı ‘hacking’ olayına doğru gidiyoruz. Telefonları açık olan insanların belki telefonlarını şu an ‘hack’lemiş olabiliriz. Bakanlarım aman dikkat, sizinkileri ‘hack’lemeyelim” diye konuştu.

Koç, ardından ortak wi-fi ağlarının güvenlik açısından zayıf olduğuna dikkati çekerek, salondan birkaç kişinin telefonunu canlı bir şekilde ‘hack’lediklerini söyledi. Seyirciler arasında konuşmaların başlaması üzerine Koç, bu durumu farkındalık oluşturmak adına yaptıklarını dile getirdi. Konuşmalarının ardından Bakan Varank, Bakan Kasapoğlu, SSB Başkanı Demir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve festivalde yer alan bilişim stantlarını ziyaret etti.

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