Türkiye Gazetesi

TUSAŞ, ABD’de bulunan ‘Turkish Aerospace USA’ ofisi ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin de dahil olduğu uluslararası bilimsel çalışmayı doğrulamayı başardı. TUSAŞ, yapay zeka kullanarak ürünlerin parçalarına ait gerçekleştirilen testler sayesinde hava aracı yapısal bileşenlerine uygulanan yorulma testlerini yüzde 70 oranında azalttı.

Dijital İkiz teknolojisinin de devreye alınmasıyla malzemenin ömrü test aşamasında tespit edilebilecek. Bu sayede zaman tasarrufuna ek olarak insan kaynağının etkin kullanımı sağlanacak, testlerde ortaya çıkan hurda malzeme oranı düşürülecek ve test sırasında oluşan enerji tüketimi de azaltılacak.

TOBB Üniversitesi’nin de dâhil olduğu çalışma sayesinde metallerin (alüminyum ve titanyum) malzeme üzerine uygulanan yorulma testlerinin yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme ile bilimsel olarak doğrulandı. Sonraki aşamada hava aracı yapısallarında kullanılan metaller, kompozit polimer malzemeler ve titanyum alaşımları gibi malzemeler için de uygulanmasına yönelik çalışmalara başlandı.

DİJİTAL İKİZ DEVREDE

Dijital İkiz teknolojisi ile şirket, ürünün test aşamalarına başladığı anda ürünün sanal ortamda tasarlanan ikizini de teste başlayacak. Yapay zeka ile test aşamasını kısaltmayı başaran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Dijital İkiz teknolojisi ile de sanal ortamda tasarlayacağı aynı parçadan test verisi toplayacak. Buradan elde edilen test verileri neticesinde hangi alanların ne kadar yorulacağı daha önceden tespit edilebilecek. Parçanın dayanım ömrü de böylece bilinecek.

Gerçekleştirilen çalışmalara yönelik görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil “Hava araçlarımızın dünya standartlarında ve yarının teknolojileri ile geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şirketimizin Amerika’da bulunan ofisindeki mühendislerimiz ve alanında uzman akademisyenler ile ortak çalışma meyvelerini verdi. Bir kabiliyeti daha millileştirmiş bulunuyoruz ve bunu ülkemizin saygın üniversitelerinden TOBB Üniversitesi ile de doğruladık. Daha ileri teknolojilerin de kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin havacılık ekosistemine katkı sağlayacak gelişmelere imza atan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TUSAŞ'tan dev adım! ANKA İHA'lar Kazakistan'da üretilecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kazakistan ile yeni bir iş birliğine imza atarak ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da da üretileceğini duyurdu.

TUSAŞ'dan heyecanlandıran paylaşım: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları devam ediyor. Özellikle görev aldıkları birçok bölgede başarılı sonuçlar elde eden SİHA ve İHA’lar meyvelerini vermeye başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan ve gelecek sene hangardan çıkacak Milli Muharip Uçak’ının animasyonunu yayınladı.