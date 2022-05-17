Türkiye Gazetesi

WhatsApp, grup kişi sayısını 256'dan 512'ye çıkardıktan sonra bir yeni grup özelliğini daha geliştirmeye başladı. Mevcut sürümlerde kullanıcılar bir gruptan ayrıldığında grup üyeleri kimin çıktığını görüyordu. Artık yeni WhatsApp güncellemesi ile bu değişecek. Anlık çevrim içi mesajlaşma platformunun, gruplardan sessizce çıkmayı sağlayacak özelliği ilk kez göründü.

Mark Zuckerberg'in Meta şirketine ait WhatsApp, ilginç özellikler üzerinde çalışıyor. Son dönemlerde platformun birçok beklenmedik değişim yapması dikkat çekti. Grupları içine alabilen Topluluklar özelliğini tanıtan şirket, durum bağlantılarına ön izleme yeteneği de ekledi. Gizlilik ayarlarında da önemli değişiklikler yapan şirket, son görülme, profil resmi ve hakkında kısmını tıpkı durumlarda olduğu gibi kara listeye alınan kişiler haricine gösterme özelliğini de getirmeye çok yakın.

WHATSAPP GRUPLARINDA AYRILIK KAOSUNA SON

Konumuza dönecek olursak, WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüsüne göre, bir WhatsApp grubundan çıkmak istediğinizde, sohbette diğer kişiler bilgilendirilmeyecek. Yalnızca grup yöneticileri gruptan kimin çıktığını görebilecek. Bu ne anlama geliyor? Bir gruptan çıktığınızda uygulama, tüm katılımcıları gruptan çıktığınızı bilgilendirmek için sohbete bir mesaj ekler; '+905......... kişisi gruptan ayrıldı' şeklinde bir mesajdır bu. Ancak gelecekteki bir güncelleme ile bu bilgi yalnızca grup yöneticilerine gösterilecektir. Grup yöneticilerinin gruplarında neler olduğunu bilmesi gerekiyor, bu yüzden gruptan kimin çıktığını anında görmeleri faydalı.

Bu arada, ekran görüntüsü WhatsApp Desktop beta sürümünden alınmış olsa bile, özelliğin gelecekte kesinlikle Android ve iOS için WhatsApp beta sürümünde yayınlanacak. Ancak bu özellik şu anda WhatsApp Desktop beta sürümünde geliştirme aşamasındadır ve gelecekteki bir güncellemede kullanıcılara sunulması planlanmaktadır.

Milyonlarca Android telefonda WhatsApp arayüzü değişiyor WhatsApp, Android cihazların beta sürümünde metin durumu arayüzünde bazı küçük değişiklikler yaptıktan sonra şimdi başka yeni iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Yeni beta test sürümü kayıtlarına göre platform, metin durumu güncellemesi olarak bir bağlantı paylaşırken artık önizleme imkanı sunacak.

Başkasının WhatsApp mesajlarını ortaya döken yöntemler Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Mesajlaşmak ve görüntülü aramak için ideal bir uygulama olarak görülen WhatsApp’ı yıllardır kullanmamıza rağmen hakkındaki birçok şeyi keşfetmiş değiliz.