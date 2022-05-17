Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Twitter anlaşmasını geçtiğimiz hafta askıya aldığını duyurmuştu. Bunun nedeni olarak ise platformdaki bot sayıların sayısını gösterdi. Twitter, hesapların yüzde yaklaşık 5'inin bot yani sahte hesap olduğunu ileri sürerken, Musk buna inanmıyor ve sahte hesap oranının yüzde 20'yi bulduğunu iddia ediyor.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Musk, yeni bir açıklama yaparak yılan hikayesine dönen satın alma işlemindeki son görüşünü aktardı. Twitter'daki bot hesaplar konusunda netlik kazanmadıkça 'ilerleyemeyeceğini' açıkladı. Tweet ile yaptığı açıklamada Musk, "Yüzde 20 sahte/spam hesaplar, Twitter'ın iddia ettiğinin 4 katı ise *çok* daha yüksek olabilir. Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. Dün, Twitter'ın CEO'su yüzde 5 kanıtını göstermeyi açıkça reddetti. Bu anlaşma o açıklayana kadar ilerleyemez." dedi.

TWİTTER HİSSELERİ ÇAKILDI

Milyarder girişimcinin açıklamasının hemen ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 5 düşerek 37,38 dolardan işlem gördü. Twitter, son haftalarda 10 milyar dolara yakın değer kaybetti.

Bot hesaplar konusundaki Twitter verilerine inanmyan Musk, satın alma işlemini askıya almış ve bu gelişmenin ardından 1 milyar dolarlık cayma bedelini ödeyerek milyarderin anlaşmadan çekileceği iddia edilmişti. Ancak Musk'ın ikinci bir plan olarak bot hesap konusu koz olarak kullanabileceği de tahminler arasında.

Elon Musk bir tweet attı, ortalık karıştı: Jack Dorsey ile Türk yapımcı birbirine girdi Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden yeni bir tartışma başlattı. Twitter'ın algoritmasının kullanıcıları manipüle ettiğini iddia eden Musk, bir tweet ile takipçilerini ayarları düzeltmeye davet etti. Bunun üzerine Jack Dorsey ve ardından Türk yapımcı Hasan Söylemez algoritma hakkında tartıştı.

Elon Musk plan değiştirdi: Twitter'ı dize getirecek koz Sosyal medya devi Twitter’ı satın alma süreci devam eden Elon Musk hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Milyarder iş insanının satın alma işleminden vazgeçebileceği konuşuluyor.