Türkiye Gazetesi

Bir iPhone model akıllı telefonu kapattığınızda aslında cihaz tamamen kapanmaz. Cihazın içindeki çipler, düşük güç modunda çalışmaya devam ederek, kaybolan veya çalınan cihazları ‘Bul’ özelliğini kullanarak bulmayı veya pili bittikten sonra kredi kartı ve araba anahtarlarını kullanmayı mümkün hale getirir.

Almanya'daki Darmstadt Teknik Üniversitesinden araştırma ekibi ilginç bir deney yaptı ve iPhone’lar hakkında şaşırtıcı sonuçlara ulaştılar. Yayımladıkları makalede ekip, kötü amaçlı yazılımların olası tehditlere nasıl yol açabileceğini test etti; bir iPhone'un düşük güç modundayken kötü amaçlı yazılımların çalışmasına açık kapı bırakabileceğini buldular.

IPHONE DÜŞÜK GÜÇ MODU RİSKİ

Araştırmaya göre, düşük güç modundaki iPhone’lar hack saldırılarında cihazın kendini savunmasını geciktiriyor. Ayrıca cihazın tam kapanmaması da güvenlik tehditlerine karşı açık hale getiriyor.

Bununla birlikte, araştırma ekibi, Apple mühendislerinin makalelerini yayınlanmadan önce incelediğini ancak şirket temsilcilerinin hiçbir geri bildirim sağlamadığını söyledi. Ayrıca şirket, Ars Technica’nın yorum talebini de karşılıksız bıraktı.

Sonuç olarak, Find My ve LPM tarafından etkinleştirilen bazı özellikler kullanıcıların kaybolan veya çalınan cihazları bulmasına ve pil bittiğinde bile araba kapılarını kilitlemesine veya kilidini açmasına izin verdiği için ek güvenlik sağlar. Ancak araştırma, şimdiye kadar büyük ölçüde fark edilmeyen güvenlik açıklarını da ortaya koymuş oldu.

iPhone piliniz hemen mi bitiyor? Şarjınızı hızla tüketen açgözlü uygulamalar Apple markasına ait iPhone telefonlar milyonlarca insan için cazip bir seçenek. Ancak pil sorunu en yeni seriler hariç neredeyse bütün iPhone modellerinin ortak sorunu. Yine de bunu önlemek kısmen mümkün. iPhone'unuzun bataryası sürekli tükeniyorsa, suçlu hileli uygulamalar da olabilir.

Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: iPhone 13'ü solladı Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Çin merkezli şirket, Apple ve Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarını geride bırakan fiyatları duyurdu. İşte uzun zamandır teknoloji meraklılarının beklediği Xiaomi 12 Türkiye fiyatı...