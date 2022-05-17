Türkiye Gazetesi

Bloomberg'den teknoloji uzmanı Mark Gurman'a göre, iOS’un genel beta test kullanıcıları Temmuz ayında başlayacak olan iOS 16 güncellemesini alabilecek. Güncellemenin, geliştiricilerin beta yazılımını birkaç hafta test ettikten sonra çıkması beklenen üçüncü geliştirici beta ile birlikte yayınlanması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda, Apple genellikle ikinci geliştirici beta sürümüyle birlikte yeni nesil iOS güncellemelerinin genel betalarını yayınlıyordu. Bu yüzden Apple üçüncü bir geliştirici beta sürümünü gerçekten planlıyorsa, genel testin bu yıl normalden daha geç başlaması bekleniyor.

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Tweet paylaşımında Gurman, genel betanın geride kalabileceğini ve şu anda kritik adımların biraz sorunlu olabileceğini düşünüyor. Apple'ın iOS 16'nın ön izlemesini Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda yayınlaması bekleniyor ve güncelleme, 6 Haziran Pazartesi günü yapılacak açılış etkinliği sırasında bir tanıtımla gösterilecek. Geliştiriciler, yazılımı açılış etkinliğinden hemen sonra indirme fırsatına sahip olacak.

İlk betalar genellikle üzerinde çalışılması gereken hatalarla doludur, bu nedenle Apple, güncellemeler Eylül ayında halka açık olarak yayınlanmadan önce aylarca süren bir beta test döneminden geçer. Hatalar nedeniyle, Apple genellikle betaların ana cihaz yerine ikincil bir cihaza yüklenmesini önerir.

Apple güncellemeyi gizli tuttuğu ve birkaç sızıntı olduğu için şu anda iOS 16 hakkında çok az şey biliyoruz. Bildirim güncellemeleri, sağlık uygulaması iyileştirmeleri ve muhtemelen araba kazası algılama gibi özellikler gelecek. Gurman ayrıca bu hafta sonu Apple'ın yeni sistem etkileşimi yollarını ve ‘taze Apple uygulamalarını’ tanıtacağını söyledi ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz.

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