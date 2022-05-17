Türkiye Gazetesi

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir açıklamada, Apple'ın gelecekteki katlanabilir akıllı telefon ve tabletler için elektronik kağıt görüntüleme teknolojisini (EPD) test ettiğini ileri sürdü. Kuo, Çinli şirket E-Ink tarafından yapılan renkli EPD ekranların katlanabilir bir cihazda en dıştaki ekran için kullanılabileceğini, daha büyük, katlanmış ekranın daha gelişmiş bir ekran teknolojisi kullanacağını söyledi.

Kuo, EPD'nin diğer görüntüleme teknolojisi biçimlerinden önemli ölçüde daha verimli olacağını belirtti. Bir e-mürekkep teknolojisi biçimi olarak, renkli bir EPD ekranının Apple tarafından yeni bir tablet cihazları sınıfı için potansiyel olarak kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Apple'ın ilk olarak 2025 civarında ekran özelliklerinde iPhone ve iPad arasında bir yerde bulunan 9 inçlik bir katlanabilir modeli piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Kuo, Apple'ın katlanabilir yol haritasının başlangıçta orta büyüklükteki cihazlara, ardından daha büyük ekranlı cihazlara odaklanacağına inanıyor. iPhone gibi küçük cihazlara genişliyor.

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