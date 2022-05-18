Türkiye Gazetesi

TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Türk sanayisinde önemli atılımlardan biri olan 4'uncu Gökbey ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Kotil, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY’in test uçuşundan fotoğraf karelerini paylaştı.

"DAHA FAZLASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TUSAS Genel Müdürü Kotil paylaşımında, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf karelerine de yer verdi. İşte o kareler...

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