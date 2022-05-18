Türkiye Gazetesi

WhatsApp, gruplardaki eski üyelerin bir listesini oluşturan yeni bir özellik üzerinde çalışırken yakalandı. Kısa süre önce WhatsApp'ın gruplar için kullanıcıları sevindiren bir özellik üzerinde çalışmaya başladığını yazmıştık. Buna göre, bir kullanıcı bir gruptan çıktığında artık grup sohbetinde '.... kişisi gruptan ayrıldı' mesajı yer almayacak. Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ve kullanıcılara sunulması için birkaç ayı var.

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı gruplara gelecek bu özelliğe sevinirken resmen hevesimiz kursağımızda kaldı. Çünkü mesajlaşma platformu, gelecekteki bir güncellemede kullanıcıları sunulacak olan gruplardaki geçmiş katılımcıları görüntüleme özelliği geliştiriyor.

WHATSAPP, ESKİ GRUP ÜYELERİNİ DE LİSTELEYECEK

WABetaInfo'nun yayınladığı ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, gelecekteki bir güncellemede grup katılımcıları listesinin altında, insanların geçmişte grupta kimlerin katılımcı olduğunu görmelerini sağlayan yeni bir seçenek daha görünecek. Bu yeni seçenek sayesinde bir gruptan kimin ayrıldığını takip etmek daha kolay olacak.

'View past participants' yani 'Eski grup üyelerini görüntüle' sekmesinde önceki katılımcıların listesi yer alacak

Üstelik bu liste sadece grup yöneticileri tarafından değil, gruptaki herkes tarafından görülebilecek gibi görünüyor. Ancak bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan belki de değişiklik olabilir.

Henüz geliştirme aşamasında özelliğin beta test kullanıcılarına ne zaman gönderileceği de belli değil. Ancak beta kullanıcılarına açıldığında sizinle paylaşacağız

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