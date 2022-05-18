Türkiye Gazetesi

Brezilyalı kullanıcı Phil Ricelle, Instagram uygulamasının artık başkaları tarafından paylaşılan hikayelerden yalnızca en fazla üçünü gösterdiğini açıkladı. Ricelle'nin Twitter'daki paylaşımının ardından sosyal medya ağının yeni özelliği ortaya çıktı. Instagram şu anda bu özelliği Brezilya'da test ediyor.

Instagram kullanıcıları şu anda aynı anda 100 hikaye yayınlayabilir. Ancak yeni bir güncelleme ile paylaşılan hikayelerin görüntülenmesine sınır gelecek. Aslında yine 100'e kadar hikaye paylaşabileceksiniz ancak bir arkadaşınız ana sayfadaki hikaye bölümünde sizin hikayelerinizi açtığında üçüncü hikayede 'tümünü göster' yazısı ile karşılaşacak. Kullanıcılar, 'tümünü göster' butonuna dokunmazsa otomatik olarak bir sonraki kişinin hikayesi görünecek.

INSTAGRAM HİKAYELERİNE BAKMAK ZORLAŞACAK

Bazı insanlar bir hesaptaki tüm hikayeleri aynı anda görmek için ekrana dokunmaya alıştığından, güncellemeden sonra bu artık mümkün olmayacak. İçerik oluşturucular için bu, üçüncü hikayelerden sonraki gönderilerin büyük olasılıkla daha düşük görüntüleme sayısına sahip olacağını gösteriyor. Bu yenilik Instagram için gerçekten büyük bir değişim olacak.

Bununla birlikte, hikayelerin sınırlanmasıyla bir kullanıcı bir kişinin hikayeleriyle ilgilenmiyorsa diğer kullanıcıların hikayelerine otomatik olarak daha hızlı şekilde atlamasını da sağlayacak.

Şu anda, yeni güncellemeyi yalnızca küçük bir kullanıcı grubunun aldığı görülüyor, bu nedenle Instagram'ın bu değişiklikleri tüm kullanıcılara sunmadan önce test ediyor olması muhtemel.

Bu güncelleme biraz agresif görünse de, belki de kullanıcıların Instagram'da ne yayınladıkları hakkında daha fazla düşünmelerini sağlayacaktır. Yani insanların hikaye atmadan önce kırk kere düşünüp, daha iyi seçim yaparak hikaye sayısını düşürmelerini sağlayacak. Böylece hikayeler bir çöplük gibi olmayabilir de. Ancak yine de içerik oluşturucular için kesinlikle olumsuz bir etkisi olacak.

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