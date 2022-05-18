Türkiye Gazetesi

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, insanların çiğneme ve tatma süreçlerini taklit etmek üzere bir robotu makine öğrenimi algoritması sayesinde eğitti. Robotlar, bir yemeğin gerçekten lezzetli olup olmadığını öğrenebilirse ilerleyen zamanlarda yemek yapımını üstlenebilir veya daha fazla yardımcı olabilir.

İnsanlar yemekleri çiğnerken tat ve dokuda değişiklikleri fark eder. Örneğin, yazın taze bir domatesi ısırmak, meyve sularının ortaya çıkmasına neden olur ve çiğnedikçe tükürük ve sindirim enzimleri salınır. Bu da domatesin lezzet algısını değiştirir.

ÇİĞNEME YETENEĞİ TAT ALGISINI GÜÇLENDİRDİ

Halihazırda omlet yapmak için eğitilen bir robot, çiğneme sürecinin üç farklı aşamasında dokuz farklı omlet ve domates çeşidini tattı. Daha sonra farklı yemeklerin tat haritalarını çıkardı. Araştırmacılar bu yaklaşımının robotun yemeğin tuzluluğunu hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirme yeteneğini geliştirdiğini buldu.

Çalışmanın lideri Cambridge Mühendislik Bölümü'nden Grzegorz Sochacki, “Lezzet dengesinin doğru olup olmadığını kontrol etmek için pişirme işlemi boyunca bir yemeği kontrol edecek. Robotlar yemek hazırlamanın belirli yönleri için kullanılacaksa, pişirdiklerini tatabilmeleri de önemlidir.” diyerek robotların gelecekteki işlevlerine değindi.

Bir diğer araştırmacı Dr. Arsen Abdulali, insan çiğneme ve tatma yeteneklerini taklit etmek için robotun koluna tuzluluk sensörü gibi davranan bir sonda bağladıklarını açıkladı. Projenin ortaklarından Beko'nun kıdemli bilim insanı Dr. Muhammad Chughtai, robotik şeflerin gelecekte evlerde insanlara yardım edebileceğini söyledi.

Bulgular Frontiers in Robotics & AI dergisinde yayınlandı.

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