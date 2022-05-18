Türkiye Gazetesi

NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'ta geçmiş yaşamın kanıtlarını ararken önemli bir viraja girdi. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Kızıl Gezegen'e inen araba büyüklüğündeki robot, artık eski bir deltaya tırmanmaya başladı ve eski mikrop ve benzeri organizmaları içerebilecek örnekleme alanlarını aramaya başladı.

Gezgin araç geri dönerken, Jezero Krateri'ndeki bu örneklerden bazılarını toplayacak ve örnekleri gelecekteki görevler tarafından alınmak üzere deltanın tabanına bırakacak. ABD uzay ajansı, bu kayaların 2030'larda Dünya'ya geri getirilmesini ve böylece ayrıntılı analizlerden geçmelerini istiyor.

Bilim insanları, Kızıl Gezegen'deki potansiyel antik yaşam hakkında cevaplar sağlamanın yanı sıra, Mars'ın iklimi ve nasıl evrimleştiği hakkında daha fazla bilgi vereceğini düşünüyor. NASA'nın Washington'daki Bilim Misyonu Müdürlüğü'nün yardımcı yöneticisi Thomas Zurbuchen, "Jezero Krateri'ndeki delta, gerçek bir jeolojik şölen ve geçmiş mikroskobik yaşamın belirtilerini aramak için Mars'taki en iyi yerlerden biri olmayı vaat ediyor" dedi.

MARS'TA DERİN KEŞİF

Birkaç mil genişliğinde, yelpaze şeklindeki delta, bir zamanlar Jezero Krateri'ni dolduran antik bir nehrin göle döküldüğü yerde oluştu. Krater tabanından 40 metreden fazla yükselen ve pürüzlü uçurumlar, açılı yüzeyler, çıkıntılı kayalar ve kum dolu ceplerle dolu delta, sayısız jeolojik keşiflere umut oluşturuyor. Hatta belki de milyonlarca yıl önce Mars'ta milyarlarca mikroskobik yaşamın var olduğunun kanıtı.

Imperial College London'dan misyon bilimcisi Profesör Sanjeev Gupta, bir deltaya akan nehirlerin yaşam için yararlı besin maddeleri getirdiğini, ince taneli tortunun ise koruma için iyi olduğunu söyleyerek uzmanların neden umutlu olduğunu açıkladı.

Perseverance, uzayda yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a indi ve ilk test sürüşünü iki haftadan biraz uzun bir süre sonra yaptı. Son birkaç gününü Hawksbill Gap adlı deltaya giden bir 'rampada' manevra yaparak geçirdi. Bu hafif eğim, altı tekerlekli robotu kraterin tabanı çevresinde birkaç metrelik bir yüksekliğe götürecektir. Perseverance, robotik kolunun ucunda bir matkap ve karmaşık bir numune toplama sistemi kullanarak kaya örnekleri toplayacak.

NASA'nın yayınladığı fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı: Mars'ın kapısı mı? ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'ta yer alan keşif araçları sayesinde önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. Mars keşif araçları, Kızıl Gezegen'de çektikleri görüntüleri dünyadaki bilim insanlarına gönderiyor. NASA'nın yeni yayımladığı bir fotoğraf komplo teorisyenlerini heyecanlandırdı.

Mars helikopterinden haber alınamıyor ​ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kızıl Gezegen Mars'ta görev yapan Ingenuity isimli helikopteri ile iletişim kesildi. Perseverance uzay aracında bulunan mini helikopter, Mars'taki toz miktarının artmasıyla sistemini kapattı.