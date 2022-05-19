Türkiye Gazetesi

Jon Prosser, Front Page Tech adlı YouTube kanalındaki en son videosunda, Apple Watch Series 8 tasarımına ilişkin iddialarda bulundu. Önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen cihazın düz bir ekrana sahip olabileceğini öne süren söylentileri tekrarladı.

Twitter'daki teknoloji analisti ShrimpApplePro kullanıcısı ise bu konuya ilişkin, “Bunun Apple Watch Series 8 için ön cam olma ihtimali yüksek” diyerek iddiayı destekledi. Bununla birlikte, cihazın genel tasarımının nasıl görüneceği ise bilinmiyor.

WATCH 7'YE NİYET, WATCH 8'E KISMET

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Prosser, Apple'ın düz, kare kenarlı bir Apple Watch tasarımı üzerinde çalıştığını iddia eden bir söylentiye öncülük etti. Daha sonra iddiası tasarım görüntülerinin ortaya çıkmasıyla desteklendi. O sırada Prosser, tasarımın Apple Watch Series 7 için olabileceğini öne sürmüştü ancak aynı zamanda Series 8 gibi gelecekteki başka bir Apple Watch modeli için de olabileceği konusunda uyarmıştı.

Düz ekranlı Watch Series 8 modeli böyle olabilir

Apple Watch Series 7 geçtiğimiz yıl Eylül ayında daha da yuvarlak bir tasarıma sahip olarak piyasaya çıktı ancak ShrimpApplePro'nun en son bilgileri, söylentilere göre düz Apple Watch tasarımının aslında bu yıl yeni bir modele yönelik olabileceğini gösteriyor.

ShrimpApplePro, düz ekranın muhtemelen iPhone 14’lerin ön camıyla birlikte seri üretime gireceğine inanıyor. Önümüzdeki ay yeni bilgilerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Apple'ın bu yıl Apple Watch Series 8, ikinci nesil Apple Watch SE ve geliştirilmiş dayanıklılığa sahip yeni bir Apple Watch Explorer Edition dahil olmak üzere üç yeni Apple Watch modelini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Prosser, düz kenarlı tasarımın bu yeni modellerden herhangi biri için kullanılabileceğini öne sürdü.

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