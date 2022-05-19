Türkiye Gazetesi

Apple, yeni bir sızıntıya göre iPhone 14 serisini 13 Eylül 2022 günü düzenlenecek etkinlikle tanıtacak. Etkinlikte ayrıca bir dizi başka ürün de tanıtılacak. Bununla birlikte, Çin'deki COVID-19 kısıtlamaları ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle üretimde aksaklıkların yaşanabileceği ileri sürülmüştü. Bu nedenle, teknoloji devinin yeni ürünlerinin zaman çizelgesinde sorunlarla karşı karşıya olduğu aktarılıyordu. Ancak bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Apple bu yıl da amiral gemisi cihazlarını eylül ayında tanıtma konusunda kararlı.

IPHONE 14 ÇIKIŞ TARİHİ VE IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Milyonlarca kişi iPhone 14 serisinin ne zaman piyasaya çıkacağının yanı sıra hangi özelliklere sahip olacağını da merak ediyor. Şimdiye kadar ortaya atılan sızıntı ve söylentilere göre, iPhone 14 serisinde Mini model yer almayacak. Bunun yerine yeni seride bir Max varyantı bulunacak. iPhone 14, alıcılar için temel model haline gelecek. Yeni iPhone 14 serisinin Pro modelleri yeni A16 Bionic yonga setinden güç alacak.

Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, iPhone'lara ek olarak, muhtemelen farklı boyut ve özelliklerde üç modeli olacak olan yeni Apple Watch Series 8 serisini de duyurabilir. Modellerden birinin açık havada spor yapmak isteyenlere hitap edeceği söyleniyor. iPhone lansman etkinliğinde üç yeni Apple Watch'ın tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte, sözde bütçe dostu kategorisinde yer alacak bir Watch SE modeli de piyasaya sürülecek.

Bu iki popüler ürünün yanı sıra (iPhone 14 ve Watch Series 8) Apple nihayet AirPods Pro 2'nin gelişmiş bir modelini de sunacak. Ayrıca etkinlikte Apple'ın yakın gelecekte USB Type C şarj standardına olası geçişi hakkında önemli bilgiler de verilebilir.

13 Eylül 2022 tarihini işaret eden sızıntılar bir yana, Apple sonbahar etkinliğinden önce, yeni iOS 16, iPadOS 16 vb. işletim sistemi sürümünün tanıtılacağı WWDC 2022 etkinliği düzenleyecek.

Apple'dan iPhone için yeni güncelleme: iOS 15.6 beta 1 çıktı Apple, iOS 15.5 ve iPadOS 15.5'in piyasaya sürülmesinden iki gün sonra iOS 15.6 ve iPadOS 15.6 güncellemelerinin ilk betalarını yayınladı. Bu yeni işletim sistemi güncellemeleri yalnızca test kullanıcılarına ve geliştiricilere açıldı. Genel kullanıcılara sunulmadı.

Katlanabilir iPhone bambaşka bir özellikle geliyor Teknoloji devi Apple, son yıllarda moda haline gelen katlanabilir telefon / tablet akımına ayak uydurmaya çalışıyor. Samsung ve Huawei’nin başını çektiği katlanabilir cihazlara rakip olması beklenen yeni iPhone modelleri için elektronik kağıt görüntüleme iddiası heyecan oluşturdu.