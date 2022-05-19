Türkiye Gazetesi

Elon Musk ve Joko Widodo, SpaceX’in ABD’deki Stargate Tesisi’nde 15 Mayıs günü bir araya gelerek, elektrikli araçlar ve uzay çalışmaları gibi konuları tartıştı. İkilinin sohbetini gösteren fotoğrafta, atıştırmalıkların yer aldığı tepsinin aslında Starship roketlerinde kullanılan seramik ısı kalkanının parçası olduğu ortaya çıktı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Elon Musk’ın Endonezya’da Tesla için yatırım yapmak için değerlendirmede bulunduğu ileri sürülüyor. Endonezya, elektrikli araç bataryalarının üretiminde oldukça önemli bir bileşen olan nikelde dünyanın en büyük üreticilerinden biri.

MUSK, STARSHIP PARÇASINI TEPSİ YAPTI

Starship ısı kalkanının tepsi olarak kullanıldığı sohbeti gösteren meşhur fotoğrafı, Widodo Twitter hesabından paylaştı. YouTuber TJ Cooney, "Starship roketleri için kullanılan seramik parçaya bakın. Atıştırmalıkları koymak için kullanılmış" diyerek tepsiye dikkat çeken ilk isimlerden oldu.

SpaceX’te çalışan havacılık ve uzay mühendisi Sidney Chambers, YouTuber’ın paylaşımına yaptığı yorumda “Bu defa haklısın” şeklinde cevap vererek iddiayı doğruladı.

Peki, seramik ısı kalkanı ne işe yarıyor? Futurism sitesinin haberine göre, bu parçalar birbirine yakın şekilde konumlandırılarak roketlerin çevresinde yüksek teknolojili zırh oluşturuyor.

Elon Musk'tan Twitter'ı pazarlığa zorlayan hamle: 'Bu şekilde ilerleyemeyiz' diyerek şartını açıkladı Milyarder iş insanı Elon Musk, bir süredir sosyal medya devi Twitter'ı satın almak üzere anlaşmasıyla gündemde. Şirketin önce yüzde 9,2'lik hissesini satın alarak en büyük hissedarı olan Musk, ardından teklif yapmış ve şirketi yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı. Ancak milyarder pazarlık sürecine girdi.

Elon Musk bir tweet attı, ortalık karıştı: Jack Dorsey ile Türk yapımcı birbirine girdi Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden yeni bir tartışma başlattı. Twitter'ın algoritmasının kullanıcıları manipüle ettiğini iddia eden Musk, bir tweet ile takipçilerini ayarları düzeltmeye davet etti. Bunun üzerine Jack Dorsey ve ardından Türk yapımcı Hasan Söylemez algoritma hakkında tartıştı.