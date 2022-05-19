Türkiye Gazetesi

Batı Virginia Üniversitesinden jeolog Sara Schreder-Gomes ekibinin çalışması bilim dünyasına damga vurdu. Ekip, 830 milyon yıl önce oluşmuş bir tortul kayaç parçasının içindeki kaya tuzu kristallerinde yaşam formlarının sıkışıp kaldığını açıkladı. Üstelik bu prokaryotik ve ökaryotik organizmaların canlı olabileceğini de duyurdular.

Orta Avustralya'daki 830 milyon yıllık tortu tabakası Browne Formasyonu'ndan örnekler toplayan ekip, çalışmalarını Geology dergisinde yayımladı. 'Sıvı kapanı' olarak adlandırılan kaya tuzlarının içinde yaşam formlarının izlerine rastladılar. Bununla birlikte, kaya tuzu olarak da bilinen sodyum klorür minerali, eski tuzlu su ortamlarını incelemek için daha önce kullanılmayan bir kaynak olarak düşünüldü.

MARS ÇALIŞMALARI İÇİN UMUT

Olağanüstü çalışma sadece Dünya'da değil, aynı zamanda büyük tuz birikintilerinin antik, büyük ölçekli sıvı su rezervuarlarının kanıtı olarak tanımlandığı Mars gibi dünya dışı ortamlarda da eski yaşam arayışına katkıda bulunuyor.

830 milyon yıl önce oluşan kaya tuzu içinde saklanan sıvı damlaları mikroorganizmalar içeriyor (Foto: Schreder-Gomes ve ekibi / Geology)

Araştırma ekibi, kaya tuzu kristallerini tanımlamak için önce düşük büyütmede, ardından buradaki sıvı kapanımlarını incelemek için 2.000x'e kadar büyütmede, iletilen ışık ve ultraviyole petrografisi kullandı.

Bilim insanları, kaya tuzu kristallerinin oluştuğu son ve modern ortamlarda yaşayan mikroorganizmaları da buldu. Bu ortamlar aşırı tuzlu; yine de bakteri, mantar ve alg gibi mikroorganizmaların hepsinin içinde geliştiği tespit edildi.

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