Türkiye Gazetesi

NASA, astronot giysilerindeki hayati tehlikeye neden olabilecek sorunun ortaya çıkmasıyla uzay yürüyüşlerini ertelediğini duyurdu. Dünya'nın 400 kilometre yukarısında yer alan Uluslararası Uzay İstasyonunda bilimsel görevlerini sürdüren astronotların kullandıkları kasklar su toplamaya başladı.

CBS'ye göre NASA, Mart ayında düzenlenen uzay yürüyüşü sırasında bir astronotun kaskında biriken aşırı suya neyin yol açtığını araştırıyor. NASA'ya göre, 'araç dışı hareketlilik birimleri' (EMU'lar) olarak adlandırılan devasa ve hantal giysiler halen acil durumlarda kullanılabilir.

Johnson Uzay Merkezi'ndeki uzay istasyonu programının müdür yardımcısı Dana Weigel, kask sorunu çözülene kadar planlı bir uzay yürüyüşü yapmayacaklarını açıkladı. Uzay yürüyüşlerinde astronotlar, içindeki bulundukları uzay istasyonundan dışarı çıkarak, uzay boşluğunda ilerliyor ve gerekli görevleri yerine getiriyor.

ASTRONOTUN KASKI BİR ANDA SUYLA DOLDU

2013 yılındaki bir uzay yürüyüşü sırasında Avrupa Uzay Ajansı astronotu Luca Parmitano'nun kaskı suyla dolunca görev kısa kesilmişti. O sırada yayınlanan bir NASA raporuna göre Parmitano, gözlerini, burnunu ve kulaklarını kaplayan su ile gerçekten de boğulma tehlikesi atlatmıştı. O zamandan beri NASA, fazla suyu minimumda tutmak için kaskların arkasında 'kask emme pedleri' adı verilen süngerler kullanmaya başladı.

Parmitano'nın yaşadığı olay bir daha tekrarlanmazken, geçtiğimiz Mart ayında uzay yürüyüşüne katılan Alman astronot Matthias Maurer'in benzer bir tehlikeden kıl payı kurtulduğu düşünülüyor. Çünkü NASA astronotu Kayla Barron, uzay yürüyüşünden dönen Maurer'in kaskının içinde su gördüğünü açıkladı. Barron, "Kabaca, belki sekiz ila 10 inç çapında bir daire, kaskın üzerinde ince bir su tabakası gördüm ve boyun halkasının arkasındaki havalandırma deliğinde su vardı" dedi.

Yetkililer, Temmuz ayında bir SpaceX Dragon kargo gemisiyle Dünya'ya geri dönecek olan Maurer'in ekibini incelemeyi bekliyor. Bununla birlikte, şu ana kadar yapılan incelemelerde ekipler olağandışı bir şey bulamadıklarını söylüyor. Bu konuda yetkililer, "Sistemimize girmiş olabilecek herhangi bir bariz kontaminasyon veya kirlenme belirtisi veya başka bir şey arıyoruz. Bunu henüz göremedik." dedi.

NASA'yı endişelendiren gizemli olay: Verilerle gerçekler uyuşmuyor 45 yıldır uzayın derinliklerinde keşif görevine devam eden Voyager 1'in "yürüttüğü faaliyetlerle merkeze gönderdiği veriler arasındaki uyumsuzluk" NASA'yı endişelendirdi.

NASA'nın Perseverance'ı Mars'ta kilit göreve başladı Perseverance gezgini, Kızıl Gezegen Mars'ta eski uzaylı yaşamının belirtilerini aramak için önemli bir göreve başlıyor. Altı tekerlekli robot, örnekleme alanlarını aramak için eski bir deltaya tırmanacak ve buradan kaya örnekleri toplayacak. NASA, 2021 yılında Perseverance'ı keşif misyonları için Mars'ın Jezero kraterine indirmişti.