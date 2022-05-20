Türkiye Gazetesi

Google’a ait DeepMind, insan düzeyinde yapay zekaya (AI) ulaşmanın eşiğinde olabilir. DeepMin araştırmacısı ve Oxford Üniversitesinden makine öğrenimi profesörü Dr. Nando de Freitas, yapay genel zekaya (YGZ) ulaşma yarışındaki en zorlu alanın çözülmesiyle ilgili olarak 'oyun bitti' dedi. AGI, bir insanın yapabileceği herhangi bir entelektüel görevi anlama veya öğrenme yeteneğine sahip olan ve bunu eğitim almadan yapan bir makine veya programı ifade eden terim.

Bu haftanın başlarında DeepMind, çok çeşitli ortamlarda 604 farklı görevi tamamlayabilen Gato adlı yeni bir AI aracını tanıttı. Gato, insan beynindeki sinir hücreleri gibi çalışan birbirine bağlı düğümlere sahip bir bilgisayar sistemi olan tek bir sinir ağı kullanır. Bu yapay zeka algoritması, sohbet edebilir, resim yapabilir, gerçek bir robot koluyla blokları istifleyebilir ve hatta 1980'lerin ev video oyun konsolu Atari'yi oynayabilir.

Dr. de Freitas, DeepMind'in yeni Gato’sunun, insan zekasına rakip olabilecek bir AI oluşturmak için sadece geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekâdan cinayet teşebbüsü Çocukluğundaki hayalî arkadaşı mikrodalga fırını gerçeğe dönüştürmek isteyen Lucas Rizzotto, fırına dil algoritması ekledi. Yapay zekâ kendisini 20 yıl boyunca unuttuğu için Rizzotto'yu fırının içerisine sokarak öldürmeye çalıştı.

Fuat Oktay açıkladı: Türkiye'nin yapay zekâda yol haritası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de oluşturduğumuz büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacak. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak." dedi.