Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun NFT'ye (Nitelikli Fikri Tapu - non-fungible token) dönüştürüldüğünü açıkladı.

O fotoğrafın NFT hali

Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.

Nisan ayınd Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yeni bir karar alarak, NFT'nin Türkçe karşılığını bulduklarını açıkladı. Ali Taha Koç, yeni çalışmalarda ve açıklamalarda, NFT'nin açılımı için 'Nitelikli Fikri Tapu' terimini kullanacaklarını belirtti. Ayrıca kısaltmayı seslendirirken 'eN eF Ti' yerine 'Ne Fe Te'nin kullanılması gerektiğini vurguladı. Böylece harflerin İngilizce okunuşları yerine Türkçe okunuşlarının tercih edileceğini söyledi.

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Dünyanın konuştuğu NFT teknolojisine Türkçe ayarı: İsmin açılımı belirlendi Son yıllarda dünyanın en popüler teknolojilerinden biri haline gelen NFT yani non-fungible token (takas edilemez jeton) Türkçe açılıma kavuştu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılan açıklamaya göre, artık NFT'nin karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' oldu.