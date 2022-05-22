Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında 'yerli ve milli' parolası ile yola çıkarak ürettiği birçok İHA ve SİHA dünya gündeminden düşmüyor. Özellikle Ukrayna'da başarısıyla adından söz ettiren Bayraktar'la birlikte ihraç edilen ANKA ve HÜRKUŞ gibi araçlar başarımıza başarı katarken Türkiye sivil havacılıkta da önemli adımlar atıyor.

SİVİL HAVACILIKTA ÖNEMLİ ADIM

İddialara göre; Türkiye, ABD'li iş jeti üreticisi bir firmayı almak için görüşmelere başladı. tolgaozbek.com tarafından paylaşılan özel habere göre; TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) ve Türk iş adamlarından oluşan bir grup ABD'li iş jeti üreticisi SyberJet Aircraft firmasını almak için masaya oturdu.

ÜRETİM TESİSLERİ TÜRKİYE'YE TAŞINACAK

Dünyanın en hızlı iş jetlerinden olan SJ30'u üretmesiyle bilinen bu şirketin satın alınması durumunda çoğunluk hisseleri Türkiye'nin eline geçecek. Bununla birlikte anlaşmanın tamamlanmasının ardından mevcut üretim tesisleri de ülkemize taşınacak.

SJ30i'NİN ÖZELLİKLERİ

Mürettebat dahil kapasitesi 7 kişi olan iş jeti SJ30i, 14,3 metre uzunluğunda ve kanat açıklığı 12,9 metre. Boş ağırlığı 4.045 KG olan jetin maksimim kalkış ağırlığı ise 6.328 KG.

Jetin yüksekliği ise 4,3 metre. İşte iş jeti SJ30i'nin diğer özellikleri:

Basınçlandırma: 12 psi (0,83 bar)

Kabin yüksekliği: 1,34 m (4,4 ft)

Kabin genişliği: 1,46 m (4,8 ft)

Santral: 2 × Williams International FJ44-2A turbofan

Her biri 2 bin 300 lbf (10 kN) itme gücüne sahip

Maksimum hız: 900 km/s (486 kn, 559 mph)

Durma hızı: 172 km/s (107 mph, 93 kn)

Menzil: 4 bin 600 km (2 bin 900 mil, 2 bin 500 nmi)

Servis tavanı: 15 bin metre (49 bin ft)

Tırmanma hızı: 18.61 m/sn (3 bin 663 ft/dak)

Yüksek hızlı seyirde yakıt tüketimi: FL360: 475 kn – TAS: 1.188 lb/s (539 kg/s)

Uzun menzilli seyirde yakıt tüketimi: FL450: 436 kn – TAS: 684 lb/s (310 kg/s)

Bayraktar AKINCI’dan 2000 kilometrelik rekor uçuş Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), üç ülkeyi geçtiği uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a ulaştı.

Bayraktar TB2 yine hayran bıraktı: Canlı yayında öve öve bitiremediler Yerli ve milli teknolojiyle üretilen Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da sergiledikleri başarılı performans ile dünya medyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak bir Fransız kanalında yayınlanan programda övgüleri toplayan Bayraktar TB2 için, "Hepsinden önemlisi bu drone, onu yok etmek için gönderilmesi gereken füzeden daha ucuz. Bu yüzden ekonomik olarak gerçek bir konu var" ifadeleri kullanıldı.