Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında en yeni gelişmeleri aktaran WABetaInfo, iPhone sahiplerini ilgilendiren bir güncellemeyi tespit etti. Apple tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, 24 Ekim 2022 gününden sonra bazı cihazlar artık mesajlaşma ağını kullanamayacak. Uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyenlerin cihazlarını en son iOS sürümüne güncellemesi gerekecek. Eğer cihaz, yeni güncellemeleri alamayacak kadar eskiyse ne yazık ki WhatsApp’a veda etmek zorunda kalacak.

IPHONE 5 VE 5C WHATSAPP İLE VEDALAŞMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için iOS 12'yi temel alıyor. Yani iOS 12’den daha eski sürümler uygulamayla vedalaşmaya başlıyor. iOSs 10 ve iOS 11 çalıştıran iPhone 5 ve iPhone 5c akıllı telefon kullanıyorsanız 24 Ekim’den sonra uygulama üzerinden iletişim kuramayacaksınız. Bununla birlikte, iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6s kullanıyorsanız, cihazınızda WhatsApp'ı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Uygulama tarafından yapılan resmi açıklama, “WhatsApp, 24 Ekim 2022'den sonra iOS'un bu sürümünü desteklemeyi bırakacaktır. Lütfen Ayarlar> Genel'e gidin, ardından en son iOS sürümünü edinmek için Yazılım Güncelleme'ye dokunun.” şeklinde idi.

WhatsApp bildirimleri sizi çıldırtacak: Onlarca reklam mesajı almaya hazır olun Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletme hesapları için yeni bir ücretsiz özellik sundu. Bu özelliğin sunulmasıyla çok yakında mahalle bakkalınızdan, cadde üzerindeki kuaförünüzden reklam mesajları almaya hazır olun.

WhatsApp ücretli sisteme geçiyor: Abonelik planı ortaya çıktı WhatsApp, yeni bir ücretli abonelik planı üzerinde çalışmaya başlayalı birkaç ay oluyor. Daha önce de sizinle paylaştığımız üzere yeni abonelik planı işletme hesaplarına yönelik. Son olarak yeni sisteme ilişkin ilk görüntüler geldi.