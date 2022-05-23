Türkiye Gazetesi

Son haftalardaki sızıntıların ve söylentilerin ardından nihayet Xiaomi yeni iş birliğini duyurdu. Çinli Xiaomi ve Almanya merkezli kamera şirketi Leica, Temmuz ayında ortak markalı bir telefon piyasaya sürecek. Leica şirketi, daha önce Sharp ve Huawei ile de akıllı telefon geliştirmişti. Xiaomi yaptığı yeni bir açıklamada Leica ile ortaklığını 'uzun vadeli stratejik işbirliği' olarak tanımlandı.

Akıllı telefon üreticisi, ünlü bir kamera markasının fotoğrafçılık bilgi birikiminden yararlanan ilk Çinli telefon üreticisi değil. 2020'nin sonlarında Vivo, Sony ve Nokia da benzer iş birlikleri yaparak kamera teknolojilerini daha iyi hale getirdi. Örneğin, Vivo yeni çıkan X80 akıllı telefon serisinde Alman Zeiss şirketi çalışarak kamerasında 'kendi açısından' devrim yaptı. Daha yakın zamanlarda, Oppo ve OnePlus Hasselblad ortaklığında geliştirilen telefonları piyasaya sürmeye başladı; Find X5 serisi ve OnePlus 10 Pro gibi modeller en iyi örnekleri.

XIAOMI 12 ULTRA YA DA XIAOMI 13

Xiaomi, yaklaşmakta olan bu ürün hakkında henüz daha fazla bilgi paylaşmadı. Ancak Leica'nın filtreleriyle birlikte Qualcomm'un yepyeni Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile gelmesi beklenen cihazın dikkat çekici olmasını bekliyoruz. İsim olarak, ya Xiaomi 12 Ultra olacak ya da muhtemelen bir Xiaomi 13 serisinin başlangıcı olacak. Basın açıklamasında CEO Lei Jun, "Bu işbirliği Xiaomi'nin görüntüleme stratejisine güçlü bir destek sağlayacak" dedi. Şimdilik Temmuz ayını beklememiz lazım ve o günn gelip çattığında daha fazlasını öğreneceğiz.

Xiaomi kullanıcıları dikkat: Bazı modellerin fişi çekildi Xiaomi, güncelleme desteği sona eren cihazların yer aldığı EOS listesini güncelledi. Yayınlanan listeye göre birçok Xiaomi telefon modeli artık güncelleme desteği alamayacak.

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