Türkiye Gazetesi

Take-Two, anlaşmayı 23 Mayıs'ta kapatacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz Perşembe günü her iki şirketin hissedarları birleşme ile ilgili tüm teklifleri onayladı. Cuma günü piyasa kapandıktan sonra Zynga hisseleri askıya alınacak ve artık Nasdaq borsasının bir parçası olmayacak. Anlaşmanın tamamlanmasıyla GTA Mobile’ın çıkması bekleniyor.

İki şirketin anlaşması, oyun endüstrisi tarihindeki en büyük satın alma işlemi olacak. Aslında teknoloji devi Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın aldı ancak bu anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak. O zamana kadar Take-Two, oyun sektöründeki en yüksek satın alımın sahibi olacak.

GTA MOBİL AN MESELESİ

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'e göre, Zynga'nın mobil konusundaki uzmanlığı ücretsiz ve platformlar arası oyunların geliştirilmesine katkıda bulunacak. Böylece konsol ve PC özellikleri mobil cihazlara entegre edilebilicek.

New York merkezli Take-Two, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük oyun geliştiricileri ve yayıncılarından biri. Şirketin bünyesinde 2K Games ve Rockstar Games gibi çok sayıda stüdyo yer alıyor ve ‘Grand Theft Auto (GTA)’ serisi ve ‘Bioshock’ serisi ile tanınıyor. Zynga ise merkezi ABD'nin San Francisco şehrinde bulunan bir sosyal oyun şirketi. FarmVille (Happy Farm) serisi, Treasure Isle ve Texas Hold'em ile bilinmekte.

Şimdilik, Take-Two kontrolü altındaki Zynga'nın kesin geleceği belirsiz. Şirket, mobil platformlar için yeni IP'ler taşıyabilir veya oluşturabilir. Örneğin şirketin en başarılı oyunu GTA V (5), tarihteki en kârlı çevrim içi oyunlardan biridir. Oyun dünya çapında yaklaşık 170 milyon kopyaya ulaştı, bu, oyun endüstrisi için bir dünya rekoru. Belki gelecekte GTA V'in bir mobil portu gerçeğe dönüşebilir. Sonuçta, mobil akıllı telefonların donanımı her yıl gelişiyor.

Video oyun devi Epic Games'ten Ukrayna'ya rekor bağış Video oyun şirketi Epic Games, Ukrayna için başlattığı kampanya çerçevesinde 50 milyon dolar bağış topladığını açıkladı. İnsani yardım çabalarına yönelik başlatılan kampanyanın 3 Nisan'a kadar süreceği de duyuruldu.

Dijital video oyun pazarından akıl almaz yükseliş Türkiye, ekonomik büyüklüğü 111 milyar doları bulan oyun sektöründe etkin bir oyuncu olmaya yönelik strateji hazırlayacak.