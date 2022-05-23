Türkiye Gazetesi

Veri Bilimi Zirvesi ödül töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, hızla üretilen ve güncellenen verilerin hem günlük hayatta hem de karar alma mekanizmalarında değişiklik getirdiğini söyledi. Sayan, "Bilgi ve iletişim teknolojileri ile çepeçevre sarılmış bir hayat yaşayan bizler, neredeyse aldığımız nefesle bile veri üretir hale geldik. Üretilen bu veriler de güncel ve zamanında ulaşılabildiği süre içerisinde karar alma mekanizmalarında önemli ve köklü değişiklikler meydana getirdi." dedi.

Açıklamasının devamında ise Ömer Fatih Sayan, endüstri 4.0 sürecine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, robot teknolojileri gibi Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü üretim devrimini yaşadığımız bu çağda; şüphesiz ki bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımı bu güne kadar hiç olmadığı bir şekilde üretimin odağına yerleşti. Dijital dönüşüm çağını bir puzzle olarak hayal edersek, bunun en kritik parçasının bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu söylemek yanlış olmaz."

BTK AKADEMİDE GELECEĞİN MESLEKLERİ

BTK Akademi’nin kullanıcı sayısının yaklaşık 900 bin kullanıcıya ücretsiz hizmet sunduğunu altını çizen BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, "BTK Akademi’de geleceğin mesleği olarak tabir ettiğimiz 22 adet kariyer yolu, yani meslek kategorisinde eğitimler hazırlandı. Burada Türkiye’nin en saygın eğitimcilerinin verdiği dersler, ücretsiz devlet desteği ile sunuluyor. Platformda 194 farklı eğitim başlığı altında yaklaşık 100 bin dakika eğitim mevcut. Bugün yaklaşık 900 bin kullanıcı BTK Akademi’nin verdiği eğitimlerden faydalanıyor. Hedefimiz bu rakamı artırmak. Artıralım ki bu eğitimlerden herkes daha da çok faydalansın." dedi.

Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Biliyorsunuz ki Veri Maratonun ilk adımı olan 'Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Atölyesi', veri bilimi konusunda uzmanlık elde etmek isteyen öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri eğitmenler eşliğinde uygulayarak bilgiye en doğru şekilde ulaşmalarını hedefliyor. Bu hedef bizim veri konusunda ne kadar iddialı ve emin adımlarla çalışmalar yürüttüğümüzün göstergesi. Ben hem şahsım hem de kurumum adına bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda” diyerek konuşmasını noktaladı.

İnternette alan yetkisi artık BTK'da Daha önce ODTÜ'de bulunan '.tr' alan adlarını verme yetkisi artık BTK'da.

Operatörlerin mesaj oltasını BTK durdurdu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı operatörlerin anlık bildirimle tüketiciye hizmet satışı uygulamasına el koydu. Mesajlarda artık “iptal” ya da “hayır” ibaresi bulunacak. Abone olmak isteyenlere onay kodu gönderilecek, bu kodun girilmesiyle abonelik başlayabilecek.