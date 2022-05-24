Türkiye Gazetesi

Konu yıldızlararası ölçüm olduğunda dünyanın bildiği en güçlü araçlardan biri Hubble Uzay Teleskobudur. Hubble şu anda evrenimizin ne kadar hızlı genişlediğini belirlemek için çok daha büyük ölçekli bir görev üzerinde çalışıyor. Yeni bulgular, evrenin tek tip bir hızda genişlemediğini gösteriyor. ABD uzay ajansı NASA, evrenin mevcut genişleme hızı ile Büyük Patlama'dan hemen sonraki hız arasında büyük bir fark olduğunu açıkladı.

NASA'nın blog yazısına göre, evrenin nasıl genişlediğine ve ne kadar hızlı olduğuna dair yapılan çalışma, onlarca yıl önce Edwin P Hubble ve Georges Lemaitre tarafından yapılan ölçümlerin bizim dışımızdaki galaksilerin durağan olmadığını öne sürdüğü 1920'de başladı.

HUBBLE VERİLERİ MODELLERE AYKIRI

Hubble, bu galaksilerin tekdüze olmayan, artan bir hızla hareket ettiğini bulmuştu. Bir galaksi Dünya'dan ne kadar uzaksa, o kadar hızlı uzaklaşıyordu. Bilim insanları o zamandan beri bu kozmik fenomeni anlamaya ve bu genişlemenin oranını ölçmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte, Hubble verileri, söz konusu genişmenin, genişleme modellerinden bile daha hızlı gerçekleştiğini gösterdi. Gözlemler, megaparsek başına saniyede 67,5 kilometre yerine, megaparsek başına saniyede 73 kilometre olarak kayıtlara geçti.

NASA bu konuda yaptığı açıklamada, "Hubble Uzay Teleskobundan elde edilen veriler, evrenin yıldızlararası modellerin tahmin ettiğinden daha hızlı genişlediğini gösterdi." dedi.

Yeni veriler, evrenin genişlemesine dair anlayışımızın yeni bir değerlendirmesini başlatırken, bilim insanları şimdi yeni James Webb Uzay Teleskobu'ndan konuya daha derin bir bakış sağlayacak verileri bekliyor.

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