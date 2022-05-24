Türkiye Gazetesi

Erzurum’da liseli gençler yaptıkları yazılımla bomba bırakan İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirmeyi başardı. Liseler arası yapılan yarışmada, insansız hava araçları kategorisinde yarışan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerinin tasarladığı bomba bırakan ve yönetilebilir döner kanatlı insansız hava aracı (İHA) büyük ilgi gördü. Okul yönetimi tarafından da desteklenen proje ile TEKNOFEST’e katılan ve ilk aşmayı geçen Turnadağ ekibi, son aşamayı geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Turnadağ İHA ekibinden Muzaffer Polat, "Takımımız ilk aşamayı geçti. Bundan sonra bir aşama kaldı oraya gitmemiz için. O aşama da kolay. Geçmeyi düşünüyoruz zaten. İnşallah derece almayı da düşünüyoruz yarışmada. Uçağımız bir kere manuel olarak uçtu. Diğer uçuşumuzu otonom olarak yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta diğer uçuşumuza geçeceğiz. Bizden istenen uçağı otonom olarak uçurabilmek ve istenilen görevi otonom olarak yerine getirebilmek. İstenilen ilk görev uçağın manevra kabiliyetini test etmek. Bunu da yine otonom bir şekilde yapacağız” dedi.

Açıklamasının devamında Muzaffer Polat, “İlk görevi geçen ekiplerin ikinci görevde istenilen bölgeye istenilen iki adet topu bırakmayı bırakacak. İkinci görevi de gerçekleştiren zaten bir iki ekip oluyor. Onlar da direkt birinci oluyor genelde. İkinci görevi gerçekleştirmeyi planlıyoruz eğer böyle giderse çalışmalarımız. İkinci görev bir nevi bomba bırakma simülasyonu diyebilirim aslında. Yani bir İHA'nın bomba bırakmasını biz topla yapıyoruz aynı yazılımı uyguluyoruz hemen hemen ve bununla kendimizi fazlasıyla da geliştiriyoruz.”

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