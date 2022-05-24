Türkiye Gazetesi

Hilal BARDAKCI

İster eski sevgiliniz olsun, ister pek de sevmediğiniz bir insan olsun… Hiç fark etmez! iPhone telefonunuzun galerisinden fotoğraflarını kaldırmak istemediğiniz ama fotoğraflarını gördükçe sinir olduğunuz bir kişi varsa bu özellik tam da aradığınız işlevi sunuyor. Apple kullanıcıları, fotoğrafları silmeden o kişinin fotoğraflarının albümdeki görünürlüğünü azaltabilir.

iPhone algoritması albümünüzdeki fotoğrafları tarihe, isme ya da indirilen uygulamaya göre sıralar. Ancak bunu değiştirmek mümkün. Bir kişinin fotoğrafını daha az görmek hatta neredeyse hiç görmemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey var; galerinizde o kişinin yüzünün net göründüğü fotoğrafı bulmak. Düğüm bundan sonra çözülüyor.

IPHONE ALGORİTMASINI YÖNETİN!

Fotoğrafı seçtikten sonra sol alt köşedeki ‘paylaş’ butonuna (ok simgesi) tıklayın. Ardından önünüze fotoğrafı hangi uygulamalarda paylaşabileceğiniz bir ekran çıkacak. Burada, uygulamalara tıklamayın ve aşağıya kaydırarak seçeneklere göz atın. İşte iPhone’un gizli özelliği tam da burada saklanıyor. Milyonlarca kullanıcının bunu bilmediğine eminiz!

Bir fotoğrafı açtığınızda 'paylaş' butonuna basarak bu sekmeyi görebilirsiniz

Artık istediğiniz özellik karşınıza çıktı! ‘Bir Kişiyi Daha Az Öne Çıkar’ butonuna tıkladığınızda iPhone algoritması yüzü tanıyarak o kişinin bulunduğu fotoğrafları sizin karşınıza daha az çıkaracak. Böylece o kişiyi artık daha az göreceksiniz.

iPhone başta olmak üzere akıllı telefonlardaki ve uygulamalardaki gizli, az bilinen özellikleri sizler için tespit ederek gündeme taşıyoruz. Şimdiye kadar bilmediğiniz ancak oldukça önemli işlevler sunan özellikleri öğrenmek için takipte kalın...

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