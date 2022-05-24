Türkiye Gazetesi

Yerden yüksekliği 830 metre olan Burj Khalifa, dünyanın en yüksek binası konumunda. Ancak şu anda gezegenimize doğru bir rota çizerek yaklaşan devasa bir asteroit Burj Khalifa'nın bile iki katı büyüklüğünde. Çünkü 7335 (1989 JA) adlı asteroidin çapı tam 1,8 kilometre. Üstelik bu dev asteroidin Cuma günü Dünya’nın yakınından geçmesi bekleniyor.

NASA tarafından 'potansiyel tehlikeli' sınıfında yer alan asteroit, aslında bizler için o kadar da risk taşımıyor. Çünkü araştırmacıların hesaplamasına göre, asteroit Dünya'nın yaklaşık 4 milyon kilometre uzağından geçecek. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin bile 10 katı daha uzak.

EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Asteroidleri takip eden NASA Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi, asteroidin 27 Mayıs 2022 Cuma günü Türkiye saatiyle 17.26'da Dünya'ya en yakın konuma geleceğini açıkladı. Araştırmacılar, Dünya'dan 0.026 astronomik birim uzaklıkta olacağını ve yaklaşık 50 bin km/saat hızla ilerleyeceğini belirtiyor.

Bu arada, NASA, 7335 (1989 JA) isimli asteroidin 2022'de Dünya'nın yakınından geçen en büyük asteroit olacağını da açıkladı.

Devasa uçan gökdelen göktaşına bağlanıp sarkıtılacak ABD merkezli Clouds Architecture Office mimarlık şirketi, ‘dünyanın ilk uçan gökdelenini’ için kolları sıvadı. Şirket, yeryüzünden 50 bin kilometre yukarıdaki bir göktaşına bağlayarak gökdeleni uçurmayı planlıyor.

Uzay Komutanlığı gizli belgeleri yayınladı: Dünya'ya ilk kez yıldızlararası bir göktaşı düştü! ABD Uzay Komutanlığı (USSC), Ocak 2014'te Dünya'ya çarpan bir meteorun (göktaşı) başka bir güneş sisteminden geldiğini ve bu nedenle Dünya’ya çarpan ilk yıldızlararası cisim olduğunu doğruladı.