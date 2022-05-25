Türkiye Gazetesi

Xiaomi'nin yeni nesil spor bilekliği, selefine benzer bir tasarıma sahip ancak birçok göze çarpan yükseltmeyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Xiaomi Mi Band 7, 192 x 490 piksel çözünürlüğe sahip 1.62 inç AMOLED ekran, 120 spor modu, 15 saatlik kullanım ile 180 mAh pil ile piyasaya sürüldü.

Mi Band 7'ye benzer özelliklere sahip birçok uygun fiyatlı akıllı saat ve fitness grubu var ancak hiçbiri Xiaomi'nin fitness takipçisinin güvenilirliğiyle eşleşmiyor. Mi Band sadece doğruluğu için tercih edilmekle kalmıyor, aynı zamanda kompakt ve ince tasarımı da öne çıkan özelliklerinden. Öyleyse, Mi Band 7'nin teknik özellikler ve fiyat açısından neler sunabileceğine bir göz atalım.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Band 7 şu anda iki model şeklinde Çin'de piyasaya sürüldü. Birinde NFC özelliği bulunurken ve diğerinde yok. Akıllı bant Çin'de ön siparişe sunulacak ve 31 Mayıs'ta satışa açılacak.

Xiaomi Band 7, 192 x 490 piksel çözünürlüğe sahip 1,62 inç AMOLED ekranla dikkat çekiyor. Fitness bandı, 326PPI piksel yoğunluğuna ve 500nit en yüksek parlaklığa sahip. Cihaz ayrıca şirketin yapay zeka asistanı Xiao AI asistanı ile destekleniyor. Bunun yanı sıra, dört profesyonel modu da içeren 120 spor moduyla piyasaya çıkıyor. Mi Band ayrıca tüm gün kan oksijen izleme, kalp atış hızı izleme ve REM özellikli uyku izleme, stres izleme, kadın sağlığı izleme ve PAI ve daha fazlasını içeren bir düzine sağlık özelliği ile birlikte gelecek.

Tanıtım etkinliğinde açıklanan fiyata göre cihaz, 37 dolardan satışa çıkıyor. Önümüzdeki aylarda ülkemizde de satışa sunulması beklenen cihazın 700 TL veya üzeri bir fiyat etiketine sahip olmasını bekliyoruz.

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