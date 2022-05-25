Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon bataryalarının bozulmasında etkili olan yüksek sıcaklık ve nem, sıvı temasına yol açarak telefonların tamamen bozulmasına ve batarya patlamalarına neden olabiliyor. Eskişehir’de uzun yıllardır telefon tamirciliği yapan Korkmaz Sönmez, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve nemin, akıllı telefonların en büyük düşmanı olduğunu söyledi. Cihazdaki nemin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, "Akıllı telefonlarda batarya kalitesi önemli bir konu. Batarya değişimi gerçekleştirildikten sonra yeni takılan bataryanın kalitesi büyük önem taşıyor. Batarya kalitesizse cihazda çabuk bozulma ve performans düşüklüğüne yol açabilir." dedi.

Açıklamasının devamında ise Korkmaz Sönmez, cihazın bozulmasına yol açan diğer faktörleri belirtti: "Bunun dışında bataryaların bozulmasını etkileyen faktörlerin başında yüksek sıcaklık, çok düşük sıcaklık ve nem geliyor. Cihazın çok yüksek sıcaklıkta kalması ya da güneşin altında kalması, bataryanın içerisindeki bileşenleri bozabilir. Bu durum bataryada şişmeye neden olabilir. Diğer önemli faktör ise nem. Sıcak havalarda sürekli terliyoruz ve fark etmiyoruz ama gün boyunca cebimizde olan telefona çok küçük deliklerden ter girip cihazın içerisine yerleşebiliyor.

Sıvı teması nedeniyle batarya değiştirirken ‘ben cihazı hiç suya düşürmedim, nasıl oldu bu’ diyenler olabiliyor. Cihazı açtığımızda ise içeride nem görüyoruz. Telefonunun bataryasının şarj edilmesi için açıkta bir soket bulunuyor. Mikrofon ve kulaklık girişleri de açıkta duruyor. Buralardan nem girebiliyor. Dolayısıyla belli aralıklarla telefonumuzda herhangi bir ıslaklık var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Nem, fark edilmediğinde kısa devreye neden olarak hem cihazı bozup hem de herkesin çok korktuğu batarya patlamasına yola açabilir."

BATARYA DEĞİŞİMİNİN ÖNEMİ

Telefonun uzun süre kullanılabilmesi için batarya değişiminde bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Sönmez, "Bataryaların ömrü telefonun diğer bileşenleri kadar uzun olmuyor. Doğal olarak değişmesi gerekiyor. Değişimlerde de en önemli tavsiyemiz, bilinen garantili yerlerden bu işlemin yapılması. Değişim işleminde fiyatı değil garantiyi ve güvenilirliği ön planda tutmakta fayda var. Hatalı değişim nedeniyle meydana gelebilecek arızalarda telefon sahipleri ciddi miktarlarda zarara uğrayabiliyor" dedi.

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