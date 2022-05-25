Türkiye Gazetesi

Selçuk Bayraktar uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Bakü’de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk’ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş’ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29’a geçti.

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov’un uçtuğu savaş uçağı MiG-29’a, TEKNOFEST Azerbaycan’da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI eşlik etti. Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA’nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29’a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti.

KARADAĞ MADALYALARI DİKKAT ÇEKTİ

Savaşta yaptığı görevler nedeniyle Karabağ Madalyası alan Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 30 yıllık işgalin sonlanmasına yaptığı katkı nedeniyle Karabağ Nişanı’na layık görülen Selçuk Bayraktar’ın birlikte gerçekleştirdiği uçuş yaklaşık 1 saat sürdü. Bayraktar ve Rüstemov uçuşun ardından hava üssünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk SİHA’ları için sıraya girdiler: Suudi Arabistan Akıncı için Türkiye ile temasa geçti Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA’ları elde ettiği başarılarla tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle Ukrayna ve Karabağ’daki başarılarıyla gazete manşetlerine konu olan Türk SİHA’larına her geçen gün talip artıyor. Gelen son bilgiye göre Suudi Arabistan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’ları satın almak için harekete geçti.

Bayraktar AKINCI’dan 2000 kilometrelik rekor uçuş Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), üç ülkeyi geçtiği uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan’a ulaştı.