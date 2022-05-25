Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Breitbart News yayının Foundation for Freedom Online'ın (FFO) araştırmasına dayandırdığı iddia ortalığı karıştırdı. Bildiğiniz üzere milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz ay sosyal medya devi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere şirketle anlaştı. Anlaşmanın ardından pek çok kullanıcı Musk’ın getireceği değişikliklerden memnun olsa da özellikler reklamverenler Musk’a karşı bir duruş sergiledi.

Haber kaynağına göre, bir diğer milyarder girişimci Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Musk’a karşı harekete geçen organizasyonlara bağış yaptı. Bazı reklam kuruluşları geçtiğimiz ay bir mektuba imza atmıştı ve bu mektup Musk tarafından da sert bir şekilde eleştirilmişti. Reklamcılar, Elon Musk’ın platformda ifade özgürlüğünü sağlaması durumunda şirketi boykot etmeye çağırıyordu. İşte Bill Gates’in bu mektuba imza atan 26 kuruluştan 11'ine yüz milyonlarca dolarlık bağış yaptığı iddia edildi.

MİLYONLARCA DOLAR BAĞIŞLADI

Breitbart News, "Toplamda 26 Musk karşıtı kuruluşun 11'i Gates destekli bir kuruluştan fon aldı" iddiasında bulundu. FFO'nun analizine göre, Gates Vakfı toplamda 457 milyon dolarlık hibe sağladı.

Henüz Gates’in bağış yaptığı iddiası ortaya atılmamışken, Elon Musk mektuba imza atanları sert şekilde eleştirmiş ve geçtiğimiz hafta attığı bir tweette, “Bilgiye erişiminizi kontrol etmek isteyen bu örgütleri kim finanse ediyor” demişti. Daha sonra bu gruplardan bazılarının milyarder George Soros, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Barack Obama tarafından finanse edildiği veya bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

ELON MUSK'TAN SERT CEVAP

Bill Gates’in Musk karşıtı kuruluşları desteklediği iddiası üzerine Elon Musk her zaman yaptığı gibi Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Musk, argo bir ifade tercih ederek, “Ne alçakça hareket!” dedi. Gates ise Musk'ın tweet'inin kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Gates ile Musk daha önce de çeşitli konularda karşı karşıya gelmişti. Gates, Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesiyle ilgili endişesini dile getirerek, mikro blog sitesini ‘daha kötü’ bir platform haline getirebileceğini belirtmişti. Musk, Bill Gates'i Tesla hisselerini açığa satmakla da suçlamıştı.

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