Türkiye Gazetesi

NASA tarafından paylaşılan görüntüler hüzünlü bir vedayı temsil ederken sosyal medyada geniş yer buldu. InSight aracına dönecek olursak, kaşif görüntüleri çekmek için robotik kolunu kullandı ve son kez dinlenme pozisyonuna geçerek 'emeklilik pozunu' verdi.

JPL'nin Mars iniş aracını bu yaz sonuna kadar emekliye ayırma nedeni Kızıl Gezegen'in zorlu koşullarına dayanak gücünün kalmaması olarak gösterildi. Son fotoğrafta da zaten iniş aracının yedi fit genişliğindeki güneş panellerini kaplayan kırmızı tozun miktarı gözden kaçacak gibi değil. İşte bu Mars tozları InSight iniş aracını yavaş yavaş boğuyor.

INSIGHT'IN PİLİ TÜKENDİ

NASA, yakın tarihli bir blog gönderisinde, "InSight indiğinde, güneş panelleri her Mars günü yaklaşık 5.000 watt-saat enerji üretiyordu (bir elektrikli fırını bir saat 40 dakika çalıştırmaya yetecek kadar enerji). Şimdi ise yaklaşık 500 watt-saat üretiyor (aynı elektrikli fırını sadece 10 dakika çalıştıracak kadar)." şeklinde bir açıklama yaparak son duruma açıklık getirdi.

InSight'ın başına gelen bu durum, bilim görevlerini yapmaya devam edebilecek bir enstrüman (araç) için üzücü bir son olsa da 26 Kasım 2018'de Mars'a indikten sonraki iki yıl içinde ana misyon hedeflerine ulaştı. Yani InSight görevini layığıyla yerine getirmişti bile.

InSight'ın görevlerinden biri Kızıl Gezegen'in jeolojik aktivitesini (depremleri) ve iç yapısını analiz etmek yaptığı sismometre ölçümleri idi. 2018'de inişinden bu yana keşif aracı, sismometre sayesinde bin 300'den fazla depremi kaydetti. Üstelik bu depremlerden biri, başka bir gezegende şimdiye kadar kaydedilen en güçlü deprem olan 4 Mayıs'taki 5 büyüklüğündeki sarsıntıydı.

Uzay aracının sismometre verileri, Mars'ın jeolojik olarak aktif bir gezegen olduğunu gösterdi, bilim insanlarına Kızıl Gezegen'in iç yapısının yepyeni bir resmini verdi ve Mars'ın büyük, sıvı bir metal çekirdeği olduğunu doğruladı.

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