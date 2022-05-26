Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Twitter, kullanıcı verilerinin gizliliğini ve güvenliğini Mayıs 2013 - Eylül 2019 döneminde sağlayamadı. Twitter ile yapılan anlaşma neticesinde sosyal medya platformunun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceği açıklandı. Ayrıca şirketin kullanıcı verilerinin gizliliğine yönelik yeni önlemler alacağı kaydedildi.

Açıklamada, Twitter'ın söz konusu dönemde, yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için telefon numaraları ve e-posta adreslerini kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgilerin 'kullanıcılara reklam gönderilmesi' için de kullandığı belirtildi. Yani şirketin reklamverenlere sağladığı iletişim bilgileri ile reklamcılar, kişilerin ilgi alanlarını tespit ederek kullanıcılara 'hedefli reklamlar' sundu ya da sunmayı planladı.

ELON MUSK'A YENİ KOZ

Düzenleyici kurumlar, Twitter'ın halka açık olmayan iletişim bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamadığını, kullanıcıları aldattığını ve FTC yasasını ihlal ettiğini belirtti. Bununla birlikte, 150 milyon dolarlık ceza ve anlaşma kapsamında gerekli yeni önlemler Kaliforniya'daki bir federal mahkeme tarafından onaylanacak.

Twitter'a yönelik bu ceza haberi, sosyal medya devinin Tesla CEO'su Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasına yönelik anlaşmanın ardından geldi. Musk, Nisan ayında Twitter'ı hisse başına 54.20 dolardan satın almak için anlaşmaya varmış ancak Tesla CEO'su haftalar sonra, platform kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azının sahte veya spam hesapları olduğunu kanıtlayana kadar anlaşmanın ilerlemeyeceğini açıklamıştı. Twitter yöneticileri, anlaşmayı ilerletmek niyetinde olduklarını belirttiler. Musk anlaşmadan çekilirse 1 milyar dolarlık bir cayma bedeli ödeyebilir.

Twitter anlaşması mahvetti: Elon Musk'ın serveti her gün eriyor Milyarder Elon Musk, Twitter anlaşmasından bu yana servetinde ciddi miktarlarda kayıpla karşılaşıyor. Çıkmaza giren Twitter anlaşması nedeniyle Musk'ın serveti günden güne eriyor.

Biden'ın Twitter takipçilerinin yarısının sahte olduğu iddiası ABD merkezli bir yazılım şirketi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Twitter hesabındaki takipçilerinin yüzde 49,3’ünün sahte olduğunu iddia etti.