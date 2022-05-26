Türkiye Gazetesi

Instagram Direkt Mesaj üzerinden gönderilen linkleri etkileyen bir hata ortaya çıktı. Instagram hata mesajında "Bu bağlantının kötü amaçlı olabileceğini tespit ettik, devam ederseniz veri kaybedebilirsiniz". yazıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı Instagram’dan aldığı bu bildirimden şikayetçi. Hatanın dünyanın dört bir yanında gerçekleştiği anlaşılıyor.

Söz konusu hata mesajlarındaki bağlantılar aslında kötü amaçlı yazılımları da içermiyor. Zira kullanıcılar, sıradan bir tweet linkinin bile Instagram DM üzerinden paylaşıldığında ‘kötü amaçlı’ olarak işaretlendiğini söylüyor. TikTok, Twitter, YouTube, Facebook linkleri paylaşan kullanıcılar aynı hata bildirimi ile karşılaştıklarını belirtiyor.

Independent News’in haberine göre, Android cihazlar harici sitelere sorunsuz bir şekilde erişebiliyorken hatanın yalnızca iPhone kullanıcılarını etkilediği görülüyor.

INSTAGRAM HATALARI PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medya devi Instagram’ın son güncellemesinden sonra birçok kullanıcı ‘efekt kullanılamıyor’ hatası ile karşılaştığını bildirdi. Binlerce kullanıcı, hikayelerinde efektleri kullanamadığı için durumdan şikayetçi oldu.

Ayrıca bazı kullanıcılar direkt mesajların siyah olduğunu ve bu nedenle mesajların okunamaz hale geldiğini belirtti. Mesajın üzerinde tuhaf bir kara kutu beliriyor ve bu da kullanıcıların metni okumasını engelliyor. Bu hatalar ise hem iPhone hem de Android cihazlarda gerçekleşiyor.

Kullanıcılar, bu mesaj kutusu hatasının nasıl düzeltilebileceğini keşfetmişe benziyor. Yorumlara göre, eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız telefonunuzu karanlık moda geçirerek hatanın düzelmesini sağlayabilirsiniz.

iPhone kullanıyorsanız bunu Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Koyu seçeneğine giderek yapın. Artık Instagram ekranınız beyaz yerine siyah olacak ve mesajlarınızı okuyabileceksiniz.

Instagram son 24 saatte giriş ve ana sayfa hatası ile de gündeme geldi. Sosyal medya ağının kullanıcıları 'Instagram çöktü mü?' sorusunu sıklıkla arattı.

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