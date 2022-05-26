Türkiye Gazetesi

Kiğılı, “Yarın için bugünden” mottosuyla oluşturduğu ekolojik ve teknolojik ürünlerinin yer aldığı Tomorrow koleksiyonu ile birlikte Türkiye'nin giyilebilir ilk NFT parçalarını tanıttı. İstanbul'da bir mekanda düzenlenen lansmanda, dünyanın ilk holografik NFT defilesiyle metaverse'teki NFT parçaları ilk kez paylaşıldı.

Dünyanın ilk holografik NFT defilesine sahne olan lansmana Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Kiğılı CMO'su İlkay Keleş, dijital içerik üreticisi Bedirhan Soral, Oktay Kaynarca, Abdullah Avcı, Bensu Soral, Beyza Arıca, Elif Şahin, Cener Yıldırım, Deniz Baydar, Tugay Mercan'ın yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Kiğılı'nın NFT ve Tomorrow koleksiyonlarının tanıtıldığı lansman, DJ Burak Yeter'in performansına da ev sahipliği yaptı.

Dünyanın bir ilki olan holografik NFT defilesini gerçekleştirmekten dolayı çok gururlu olduklarını ifade eden Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Bu alanla ilgili çok farklı çalışmalarımız var. Tüketicilerimizi defilemizde çok farklı bir Kiğılı olarak karşıladık. Teknolojik bir marka olarak karşılarına çıktık. Teknolojiye bakışımızı, bugünden yarına nasıl gideceğimizi anlattık. Yarının imzalarını bugünden attık. Gelecek artık şimdiden ciddi anlamda planlanmalı ve uygulamaya konulmalı. Dünya çok hızlı gelişiyor. İletişim ve etkileşim dünyası çok hızlı. Pandemide iletişim, alışveriş ve bilgi paylaşımıyla ilgili çok önemli işler yapıldı. Bu da bize teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve teknolojiye ne kadar çok yatırım yapmamız gerektiğini gösterdi Dünya zaten bu yönde gidiyor. Biz de bu çarkın içinde olmalıyız” dedi.

GİYİM SEKTÖRÜNE ÖZGÜ YAZILIMLAR ÜRETİLİCEK

Bilişim Vadisi'nde bir ofis kurduklarını belirten Suerdem, “Bu şirket tamamen yeni yazılımların, yeni ihtiyaçların ortaya çıkarılması ve bunların çözümlenmesiyle ilgili. Hem uluslararası hem de Türkiye'deki yeni yazılımcılarla işbirliği yapıyor ve yeni projeler çıkarıyoruz. Görsel işleme gibi çok ciddi projelerimiz var. Robotik cevaplama sistemlerini geliştiriyoruz. Bir insanın verebileceği çoğu cevapları yazılımlarımızla robotik sistemde hızlı bir şeklide verebileceğiz. Bu yazılımlar bize özgü olacak. Bu gelişmeler tüketicilerimizle olan iletişimimizi daha hızlı ve doğru bir şeklide yapmamamızı sağlayacak” diye konuştu.

“METAVERSE DÜNYASINDAN FİZİK DÜNYASINA BİR BAĞLANTI SAĞLAYACAĞIZ"

NFT'nin hazır giyimde nasıl kullanılacağını anlatan Suerdem, “NFT'lerle ilgili çıkan avatarlar farklı şekillerde giydirilerek insanlara farklı hayaller yaşatacak. Bu farklı hayalleri aslında kendileri fizik dünyalarında da deneyebilirler. NFT dünyasında bunun ruhunu da yaşayabilirler. Fakat öyle bir ortam oluşturmalarıyız ki NFT'de olan algı fizik dünyasında da yaşanılabilir olsun. Bizler de marka olarak tüketicilerimizin metaverse dünyasında yaşadıkları o ruh halini fiziki hayata taşımak için destek vereceğiz. Yani metaverse dünyasına girip, o evren içerisinde gezdikleri ve elde ettikleri kazanımlarını mağazalarımızda değerlendirme şansları olacak. Metaverse dünyasından fizik dünyasına bir bağlantı sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Kiğılı’ya 'Yılın Uluslararası Giyim Markası' ve 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' Erkek giyiminin köklü markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halk oylamasıyla “Yılın Uluslararası Giyim Markası” ödülünü kazandı. Tören kapsamında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Ödülleri, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem aldı.

Abdullah Kiğılı: ABD ve Avrupa’dan siparişlere yetişemiyoruz Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı pandemi ile birlikte ABD ve Avrupa'dan inanılmaz talep aldıklarını belirterek, yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu bildirdi.