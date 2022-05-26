Türkiye Gazetesi

Tersine mühendis ve geliştirici Alessandro Paluzzi, Instagram ve Twitter’ın geliştirmekte olduğu yeni özellikleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Paluzzi’nin fark ettiği yeni bir özellik Instagram’da takipçi sayısını gizleme seçeneğine yönelik. Sosyal medya dedektifi, Twitter’da paylaştığı bir ekran görüntüsünde Instagram’ın test etmeye başladığı bu özelliği gösteriyor.

İşte Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi takipçi sayısı görünmüyor

Sosyal medya devi Instagram’ın takipçi sayısını gizlemeye yönelik bir adım atması bazı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Ancak muhtemelen birçok kişi ise ‘O zaman ne anlamı kaldı ki’ diyebilir. Yine de düşük takipçi sayısından utanan ya da sayının görünmesini istemeyen kişiler için bu özellik ilaç gibi gelecektir. Buna karşılık, takipçi sayısı fazla olan ve bunu göstermek isteyenler ya da takipçi sayısı az olsa da bundan çekinmeyen kullanıcılar için iyi bir işlev olmayacaktır. Elbette bu özelliği isteyen kişiler aktif edebilecek.

INSTAGRAM YENİ ÖZELLİKLER TEST EDİYOR

Instagram, son dönemlerde Reels (kısa biçimli video) özelliğine odaklansa da diğer bölümleri geliştirmeyi ihmal etmiyor. Kısa süre önce Instagram’ın repost (yeniden paylaşma) üzerinde çalıştığını yine Paluzzi ortaya çıkardı. Repost özelliği ile kullanıcılar, başkasının paylaştığı bir gönderiyi tek tıkla kendi profillerinde gönderi olarak paylaşabilecek. Şu anda bir başkasının gönderisini ‘izin ayarları açıksa’ kendi hikayemizde paylaşabiliyoruz ama doğrudan gönderi olarak paylaşamıyoruz. Bunu yapabilmek için bazı kullanıcılar yıllardır repost uygulamaları kullanmak zorunda kalıyor ve giriş bilgilerini isteyen bu uygulamalar pek de güvenilir değil. İşte Instagram bu eksikliği gidermek ve kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak istiyor.

Instagram, kullanıcıları uyardı: Sakın tıklamayın! Instagram, bu kez hata mesajları ile gündemde. Platform, kardeş sosyal medya ağı Facebook da dahil olmak üzere harici web sitelerinden gelen linkleri (bağlantıları) ‘kötü amaçlı’ olarak göstermeye başladı.

Instagram, 'repost' özelliği geliştiriyor: Başkasının gönderisini paylaşabileceksiniz Sosyal medya devi Instagram, yıllardır en büyük eksikliği olarak gösterilen 'repost' özelliğini nihayet geliştirmeye başladı. 'Repost' yani bir gönderinin (fotoğraf ya da videonun) doğrudan paylaşılması anlamına geliyor ve bu özellik sayesinde bir arkadaşınızın paylaştığı gönderiyi siz de profilinizde gönderi olarak tek tuşla paylaşabileceksiniz.