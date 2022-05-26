Türkiye Gazetesi

Dyson, bugünlerde yüzünüze temiz hava üfleyen Zone gürültü önleyici kulaklıklar gibi daha sıra dışı ürünlere ilgi gösterse de arka planda 'inanılmaz' işler dönüyor. YouTube'da yeni bir tanıtım videosu paylaşan şirket, ev işleri yapan robot prototipleri geliştiren bir birim kurduğunu duyurdu. Şirket, geliştirilen robot modellerini ayrıntılı şekilde açıklamadı ancak çoğunun temizlik ve evi toplama gibi işlere yönelik olduğu anlaşılıyor.

Paylaşılan videoya göre, bir robot koltuk minderlerini süpürmek ve işi yapmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Şirketin baş mühendisi Jake Dyson, "Yani bu, bir daha asla kanepemin arkasında cips bulamayacağım anlamına mı geliyor?" diyerek esprili şekilde robotların işlevlerine değindi.

Başka bir robot bulaşıkları kurutma rafına yerleştiriyordu ve bir diğeri de bir oyuncak ayıyı tutuyordu; muhtemelen bir çocuğun peşinden gidiyor. Dyson ayrıca tamamen robotik görme sistemleri, çevresini tespit eden sensörler, kameralar ve termal görüntüleme sistemleri ile insanları haritalayan bir 'algı laboratuvarını' da tanıttı.

Şirketin uzun süredir gizlediği Birleşik Krallık, Wiltshire, Hullavinton Airfield'deki laboratuvarı sonunda gösterdi. Nihayetinde şirket, yaklaşık 700 mühendis aradığını da duyurdu.

Dyson, hava temizleyiciye sahip kablosuz kulaklığını tanıttı Teknoloji şirketi Dyson, manyetik yüz siperliği sayesinde yerleşik hava temizleme teknolojisine sahip Bluetooth kulaklık modelini tanıttı. Şirketin ilk giyilebilir cihazı, havayı filtrelerken, aktif gürültü önleyici özelliğe sahip.

Yemek yaparken tuzunu ayarlayan robot geliştirildi Bilim insanları, çiğneme yetenekleri kazandırarak bir robotu eğitti. Robot şef, bir yemeğin yeterince tuzlu olup olmadığını kontrol etmeye başladı.