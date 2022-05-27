Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Twitter yatırımcıları ile karşı karşıya geldi. Milyarder girişimcinin sosyal medya şirketini 'oyuncak' etmesi ve kendi servetiyle birlikte Twitter'ı da zarara uğratması sonrası yatırımcılar hem Twitter'a hem de Elon Musk'a dava açtıklarını duyurdu. Davacılar, Musk'ın Kaliforniya'daki ilgili şirket yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, milyarder iş insanı, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Fransisco'daki ana merkezinde kaos oluşturmaya çalıştı. Bu nedenle yatırımcılar, milyarderi 'görevi kötüye kullanmakla' suçluyor.

KENDİSİYLE BİRLİKTE TWITTER'I DA BATIRIYOR

Twitter anlaşmasının başından bu yana Musk'ın serveti 49 milyar dolar erise de halen dünyanın en zengin insanı konumunda. Twitter'a satın almak için hisse başına 54,20 dolar teklif eden Elon Musk, tarafların anlaşmasının ardından anlaşmayı durdurmuştu. Anlaşmanın askıya alınmasıyla Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 27 oranında düştü. Bu da milyarlarca dolarlık zarara yol açtı.

Davaya dönecek olursak, Twitter yatırımcılarının şikayetleri arasında başka nedenler de var. Musk'ın Twitter'daki hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı bilerek geciktirdiğini ve finansal olarak fayda sağladığını iddia ettiler.

Bunun yanı sıra, sosyal medya hesabında 95 milyonu aşkın takipçisi bulunan Musk'ın bazı paylaşımlar yaparak 'yanıltıcı' ifadeler kullandığı da ileri sürüldü. Bunlardan biri de milyarderin Twitter'daki sahte hesapların sayısıyla ilgili şüphelerini ifade ettiği ve satış anlaşmasını askıya aldığını ilan ettiği tweet'i de var. Elon Musk'ın bu tweetler ile Twitter hisselerine yönelik piyasayı manipüle etmeye çalıştığı belirtildi.

ELON MUSK MANİPÜLE Mİ EDİYOR?

Twitter yatırımcılarının avukatı Frank Bottini, BBC'ye yaptığı açıklamada, dava nedenini, Musk'ın hisse fiyatını düşürmek için şirketi kötülemeye devam etmesi olarak gösterdi. Bottini, "San Francisco'da açtığımız dava, Musk'ı kanunlara aykırı davranışından sorumlu tutmayı amaçlıyor" dedi.

Bazı uzmanlar da benzer açıklamalar yapmıştı ve biz de geçtiğimiz haftalarda sizinle uzman görüşlerini paylaşmıştık. Analistler, Musk'ın bu taktikle hisse fiyatını düşürmeyi ya da anlaşmadan çekilmeyi planladığını ileri sürdü.

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