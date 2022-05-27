Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TEI TUSAŞ Motor Sanayi standını ziyaret etti. SSB Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün yıl sonuna kadar Gökbey helikopterine takılması için TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’ten söz aldığını belirtti.

MİLLİ HELİKOPTER MOTORU İÇİN ANLAŞTILAR

İsmail Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gökbey’e ne zaman takacağız diye söz aldık şu anda. Tarih yazacağız şimdi" dedi. Demir, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'e dönerek, "İmzalayalım mı hocam?" diye sordu. Kotil ise "Olur, yıl sonu" şeklinde karşılık verdi. Demir, "Gökbey’e yerli motoru koyacağız. Uçurmakla ilgili biraz sertifikasyon sorunları var, Temel Hocam biz uçacağız dedi” şeklinde konuştu. Kotil de TEI TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile yerli motorun yıl sonuna kadar Gökbey'e takılması için el sıkıştı.

TEKNOFEST'e Azerbaycan’da büyük bir ilgi gösterildiğini belirten Demir, “İlgi, heyecan gayet iyi. Heyecanı kanalize etmek, ürünlere dönüştürmek, gençlerimizin bu hevesini, proje meraklılarını sürekli projelerle canlı tutmak önemli. Burada da tabi bütün şirketlerimize, bizlere önemli görevler düşüyor. Arkadaşlarımız da, bizler de inşallah elimizden gelen yapacağız. Çünkü, bu enerji gelecek için bizlere büyük umutlar veriyor. Kimsenin umudunu kırmak değil, umutları daha canlı yapmak ve ürüne dönüştürmek Türkiye’nin de Azerbaycan’ın da dünya üzerinde hak ettiği yere gelmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Milli helikopter motoru için tarih verildi! Maksimum güce ulaştı, testler başlıyor Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi üretimine yönelik hamlesinin öncü şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) milli helikopter motorunun test tarihine açıklık getirdi. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Hedefimiz 2023 içinde TEI-TS1400 motorunun bütün testleri başarıyla geçerek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden insanlı uçuş sertifikasını almasıdır.” dedi.

Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün ikincisi de başarıyla çalıştırıldı TUSAŞ Motor Sanayii, "TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması 6 Ocak 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan testlerde TS4 motoru 'ground idle' güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi." açıklamasında bulundu.