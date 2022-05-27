Türkiye Gazetesi

Mustafa Varank, TEKNOFEST'in amaçlarına değinerek başladığı açıklamasında, gençlere ve çocuklara teknolojiyi sevdirmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 1000 takım ile 6 binden fazla gencin katıldığını belirten Varank, "Burada gençlerimiz takım çalışmasını ve takım ruhunu öğrendiler. Bu manada TEKNOFEST'in yerini bulduğunu görebiliyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in düzenlenmesindeki bir diğer amacın ise geliştirilen teknolojinin sergilenmesi olduğunu belirtti. TEKNOFEST Azerbaycan'da iki ülkedeki firmaların geliştirdiği teknolojilerin sergilendiğini dile getirerek, "Burada vatandaşlarımıza şu imkanı vermiş oluyoruz; Bakınız biz Türk'ün gücüyle neler yapabiliyoruz, hangi teknolojileri, ürünleri geliştirebiliyoruz, gelin bunları görün. Ülkenizle gurur duyun." ifadelerinde bulundu.

'TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖRSÜNLER'

Bakan Mustafa Varank, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Biz burada iki ülkenin gençlerini, teknoloji geliştiricilerini ve şirketlerini bir araya getirerek ülkelerimizi kalkındıracağız hem de bölgesel anlamda çok farklı güç konumuna geleceğiz. Bir genç kardeşimize 'TEKNOFEST'ten ne anlıyorsun?' diye sorduk, 'Dünya gelsin, Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin' dedi. Gerçekten öyle. Biz dünyaya diyoruz ki TEKNOFEST'e gelin, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğiyle neler yapılabileceğine şahit olun.

Bu ziyaretimiz kapsamında farklı anlaşmaları imza edeceğiz. Bunlardan birisi, KOBİ'lerin kabiliyetlerini karşılıklı olarak geliştireceğimiz bir anlaşma. Türkiye Uzay Ajansı ile Azerbaycan Uzay Ajansı arasında özellikle uydu alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmayı da imza edeceğiz. Bunun yanında teknoloji ve sanayi alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmaya imza atacağız. Bu anlaşmalarla da karşılıklı ilişkilerimiz çok daha geliştirmiş olacağız. İki ülkenin ekonomik bağlarını çok daha güçlendirmiş olacağız. Bunun yanında karşılıklı olarak bir teknopark kurmak istiyoruz. Teknoparkta firmalarımızı beraberce desteklemek istiyoruz."

TEKNOFEST kapılarını açtı: Teknoloji ve eğlence Azerbaycan’da buluştu Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST, kapılarını bu kez Azerbaycan’da açtı. Festival, 26-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Teknofest Azerbaycan'da heyecan dorukta: Hürkuş pilotları bir ilke imza atacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan'da Bakü Crystal Hall’de ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (Teknofest) boy gösterecek. TUSAŞ'ın programında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) sanal gerçeklik simülatörü, Hürkuş ve Gökbey bulunuyor. Hürkuş'un beklenen gösterisi nefesleri kesecek.