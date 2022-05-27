Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram’ın moderatörleri, BBC Farsça'ya yaptığı açıklamada, “Bir hesabı silmem için bana 5.000 ila 10.000 Euro para teklif edildi.” dedi. Özellikle de İran kökenli Amerikalı yazar ve aktivist Masih Alinejad'ın hesabını kaldırmak için para teklif edildiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ABD adalet bakanlığı, İranlı ajanların New York’ta yaşayan Alinejad’ı kaçırmaya çalıştığını açıklamıştı.

Her iki içerik moderatörü de bazı İranlı meslektaşlarını Instagram gönderilerini incelerken ‘rejim yanlısı’ tutum sergilemekle suçladı. Bu arada birçok İranlı Instagram kullanıcısı, ülkelerindeki son hükümet karşıtı protestolarla ilgili paylaşımlarının silindiğini iddia etti. Ülkedeki protestolar İran devlet medyasında çok az yer bulurken İranlılar sahada neler olduğunu öğrenmek için Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarına odaklandı.

Bununla birlikte, Instagram'ın sahibi Meta Platforms şirketi ve içerikleri denetleyen üçüncü taraf şirket, iddiaların geçersiz olduğunu açıkladı.

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