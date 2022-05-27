Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şebekeler üstü hizmetlerin yetkilendirileceğini belirtti. Anlık mesajlaşma uygulamalarının bu kapsamda iken, Sayan, "Bu platformlar Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirilecek." açıklamasını yaptı.

Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM'ye sunulan yasa düzenlemesi kapsamında Elektronik Haberleşme Kanunu'na önemli eklemeler olduğunu kaydetti. Düzenlemeyle şebekeler üstü hizmetler olarak adlandırılan anlık mesajlaşma uygulamalarının yetkilendirileceğini ifade eden Sayan, bu platformların Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirileceğini bildirdi.

Sayan, yetkilendirilen işletmecilerin tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama ve mali konular gibi yükümlülüklere tabi tutulacağını vurguladı.

Ulaştırma Bakanı 2053 Vizyon hedefini açıkladı Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin 2053 hedeflerine ilişkin açıklama ayptı ve Ulaştırma Ve Lojistik Master Planı kapsamında 198 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam açıklaması: Kamu yararına aykırı ve fahiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin reddedilen zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu talebin kamu yararına aykırı ve fahiş olması sebebiyle reddedildiğini açıkladı.