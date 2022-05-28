Türkiye Gazetesi

Devir teknoloji devri olabilir. 'Apple' yani ısırılmış bir elma, en değerli global marka olabilir. Ama dünya kurulduğundan beri nefes kesen ışıltılar ve tasarım harikası elmaslar, en pahalı 'oyuncaklar' olarak kalacak hep.

Fiyatlarıyla dudak uçuklatan 'Devler Liginde' bizim de bir temsilcimiz var. Topkapı Sarayı Müzesinde sergilenen 86 karat ağırlığındaki Kaşıkçı Elması 15. sırada...

ELMASIN TOP 10’U

Büyülü dünyanın ilk 10 sıralaması şöyle:

Hope Elması (250 milyon dolar)

Graff Tavus Kuşu Broş (100 milyon dolar)

Wittelsbach-Graff Elması (80 milyon dolar)

Pembe Yıldız (71 milyon dolar)

Oppenheimer Mavisi (57,5 milyon dolar)

L’Incomparable Kolye (55 milyon dolar)

Josephine’in Mavi Ayı (48,4 milyon dolar)

Graff Pembesi (46,2 milyon dolar)

Zoe Elması (32,6 milyon dolar)

Hutton-Mdivani Jadeit Kolye (27,4 milyon dolar)

Kaşıkçı Elması yerinde duruyor! Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan tarihî Kaşıkçı Elması’nın çalındığına ve sahtesiyle değiştirildiğine dair sosyal medyada yer alan iddialara cevap geldi.