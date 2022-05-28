Türkiye Gazetesi

Savunma, havacılık ve uzay alanında 'yerlilik ve millilik' hamlelerinin meyveleri yavaş yavaş alınıyor. Özellikle savunmada yerli imkanlarla geliştirilen araçlar, hem Türkiye'de hem de dünyada yavaş yavaş ses getirmeye devam ederken, bir diğer hamle de uzay alanında geldi. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yerli uzay aracında dizaynın neredeyse hazır olduğunu söyledi.

TAMAMEN MİLLİ ALTYAPI İLE DİZAYN EDİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, uzay aracı üç aşamalı bir tasarım sürecinden geçiyor. Konuya değinen TUA Başkanı Yıldırım, "Yerli ve milli uzay aracında nihai tasarım safhasına gelmiş bulunuyoruz. Aracın tasarımı TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştiriliyor. Yurt dışından kimseyle çalışılmadı, tamamen milli altyapı ile dizayn edildi" dedi.

"3 GÜN BOYUNCA AY'A YOLCULUK EDECEK"

Tamamına yakınının yerli ve milli imkanlar ile geliştirileceği belirtilen uzay aracı için Delta-V ve TÜBİTAK UZAY’ın var gücüyle çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Aracın uzayda hareket etmesini sağlayacak motoru yüzde 100 yerli olacak, tamamında ise toplamda yüzde 70 yerlilik hakim olacak. Uzay aracı 3 gün boyunca aya yolculuk edecek, burada yörünge rota düzeltmeleri illaki olacak. Navigasyon gibi bazı özellikler daha önce aya gitmiş ülkeler ile istişare edilip satın alınacak" dedi.

Uzay aracının hibrit iticilere sahip olacağını, yani hem sıvı hem katı yakıtın birlikte kullanılacağını söyleyen Yıldırım, "Bu konuda dünyada yapılan örneklere göre çok iyi bir yerdeyiz. Hatta dünya lideriyiz desem abartmış olmam" ifadelerini kullandı.



Bakan Varank, uluslararası uzay istasyonuna başvuru yapmak üzere 31 bin kişinin sisteme kayıt yaptırdığını açıklamıştı

MÜRETTEBAT OLMAYACAK, UZAKTAN KUMANDA EDİLEBİLECEK

Aya gidecek aracın içerisinde mürettebat olmayacağını belirten Yıldırım, "İnsansız otonom ve gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen bir araç olacak uzay aracımız yaklaşık 2 buçuk ton olacak. İçinde çeşitli teçhizatlar, güç üniteleri, haberleşme cihazları, kameralar bulunacak ve tüm bunlar bir arabadan biraz daha büyük bir tasarımın içerisinde olacak. Uzay aracının içerisinde 50-60 kilo arasında bir kargo kapasitesi olacak. Bu rakam çok büyük bir rakam, Ay’a gidecek bir araçta bu kadar kargo kapasitesi olması dünya standartlarında iyi bir noktadır" dedi.

2029 İŞARET EDİLDİ

Türkiye’nin uzay çalışmalarına verilen ağırlık ile birlikte 2029 yılında Ay'a yumuşak iniş yapılacağını belirten Yıldırım, "Esas olan aya yumuşak iniş misyonunda yerli fırlatma sistemini ROKETSAN geliştirmiş olacak ve tam anlamıyla fırlatmasından uzayda hareket etmesine ve Ay’a inişine kadar her şeyiyle milli bir uzay görevi gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Bakan Varank'tan uzay açıklamasıyla alay eden takipçisine cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya gitmek ister miydiniz?" sorusu üzerine verdiği "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" cevabını eleştiren Radyo Programcısı Cem Ceminay'a sosyal medya hesabından cevap verdi.