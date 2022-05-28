Türkiye Gazetesi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da üçüncü gün başladı. 26-19 Mayıs tarihleri arasındaki etkinlik birçok yarışma ve gösteriye sahne olurken, teknoloji ve iş dünyasından yenilikçi projeler etkinlik alanında boy gösteriyor.

TEKNOFEST'in üçüncü gününe Türk bilim insanı Aziz Sancar da katıldı. 2015 yılında Nobel Ödülü'ne layık görülen Aziz Sancar, Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirterek, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.

Sancar, İki Govan ve Akıncı gibi hava araçlarını inceledi, daha sonra yarışma alanını gezdi. Yarışmacılar, Sancar ile fotoğraf çektirip imzasını aldı. Sancar'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları için 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. Sancar, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödülünü İsveç Kralı 16. Carl Gustaf'ın elinden aldı. Nobel Diploması ve altın madalya alan Sancar, 850 bin avro tutarında para ödülüne de hak kazandı.

Sancar, o tarihte Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Memleketim adına sevindim, Mardin adına sevindim. Memleketim için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra daha büyük övgüler kazanırlar. Türkiye'de bilime çok büyük katkıda bulunurlar" demişti. Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdü.

Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar: Ayrım yapmadan aşınızı olun Nobel ödüllü Türk Bilim adamı Aziz Sancar, katıldığı bir organizasyonda aşı çağrısında bulundu. Sancar, “Aşı çeşitleri arasında ayrım yapmadan aşınızı olun” şeklinde konuştu.

Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan heyecanlandıran müjde! Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, ABD'de yürüttükleri kansere ilişkin bilimsel araştırmalarında heyecanlandıran bir şey keşfettiklerini duyuyrarak, araştırmayı Türkiye'ye taşıyacaklarının müjdesini verdi.