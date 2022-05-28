Türkiye Gazetesi

Kore merkezli Maeil Business News'in bir raporuna atıfta bulunan SamMobile'ın haberine göre, Samsung 2022'de akıllı telefon üretimini büyük oranda azaltacak. Şirketin bu yıl üretmeyi planladığı telefon sayısını 310 milyondan 280 milyona indirdiği aktarıldı. Bu sayı yine de fazla görünüyor evet ancak şirketin orijinal hedefinden ve Samsung’un geçtiğimiz yıllardaki üretim sayısından oldukça düşük. Görünüşe göre bu hamle, ekonominin daha da kötüleşme ihtimaline karşı şirketlerin önlemi.

Haber kaynaklarına göre, üretim hedeflerindeki bu düşüş amiral gemisi son teknoloji akıllı telefonlardan daha düşük fiyatlı modellere kadar geniş bir ürün yelpazesini etkileyecek.

The Verge’ün haberine göre, daha ucuz telefonların üretimini azaltmak mantıksız geliyor. Çünkü ekonomik bir gerileme sırasında daha fazla insan bu tür düşük bütçe gerektiren cihazlara yönelir. Ancak daha uygun fiyatlı telefonları satın alan kişilerin genellikle gerekmedikçe yeni bir telefon almayacağı düşünülüyor. Bu nedenle, amiral gemilerinde olduğu gibi bu telefonların da üretimi azaltılıyor.

Samsung, devam eden bir pandeminin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ve sürekli artan enflasyonun etkilerini hisseden tek teknoloji şirketi değil. Apple'ın da 2021'de ürettiğiyle aynı sayıda telefon üretmeyi planladığı için bu yıl nispeten daha durgun satışlar beklediği bildiriliyor.

Samsung Galaxy S23, 200 Megapiksel kamerasıyla piyasayı kasıp kavuracak Samsung, 2023 yılında çıkarmayı planladığı amiral gemisi Galaxy S23 telefonlarında mevcut modellerden daha yüksek kamera özellikleri sunacak. Galaxy S23’ün 200 Megapiksellik kamerayla geleceğine yönelik söylentilere yenileri eklendi.

Samsung'tan şeffaf ekranlı telefon! Samsung, yaklaşık on yıldır katlanabilir ekran teknolojileri geliştiriyor ve geçtiğimiz yıl Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'ün piyasaya sürülmesiyle çabalarının karşılığını buldu. Ancak şirket, şeffaf ve yuvarlanabilir ekranlı bir telefon üretmeye hazırlanıyor.