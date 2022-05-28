Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine TEKNOFEST'i ziyaret etti. Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olması nedeniyle etkinliğin üçüncü gününde heyecan daha da arttı. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da katıldığı TEKNOFEST'te birinci olanlara ödüllerini Erdoğan, Aliyev ve Sancar takdim etti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Türkiye dışında düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordine ettiği ve iki ülkeden 76 kurum ve şirketin desteklediği etkinlik, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park’ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

TÜRK PİLOTLARI YİNE HAYRAN BIRAKTI

Birçok etkinlik ve yarışmaya sahne olan TEKNOFEST, ilk üç gününde ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST Azerbaycan’ı ziyaret etmek üzere yaklaşık 20 bin kişi kayıt yaptırdı ve 1000 takım ve 5 bin yarışmacı ise yarışmalara başvurdu.

Pilotlar, gökyüzündeki gösterilerde semayı Azerbaycan bayrağının renklerine boyadı

Binlerce ziyaretçiyi en çok heyecanlandıran ise Türk pilotların uçuş gösterileri oldu. Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri Türk Yıldızları ve Solotürk'ün yanı sıra Atak helikopteri de Bakü semalarında gösteri düzenledi. Heyecanın doruklara ulaştığı anlarda binlerce ziyaretçi uçuş gösterilerine alkışlarla tepki verdi.

TEKNOFEST, yarın son gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Etkinliğin ilk gününde konuşan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in gelecek yıllarda başka ülkelerde de düzenlenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Bir millet, iki devlet tek festival şiarıyla hareket ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Azerbaycan ve Türkiye özde kardeş olan iki devlet ve halk" dedi. Türk ve Azerbaycan dostluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamalarında bulundu.

TEKNOFEST kapılarını açtı: Teknoloji ve eğlence Azerbaycan’da buluştu Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST, kapılarını bu kez Azerbaycan’da açtı. Festival, 26-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.