Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Find My Kids, biri anne babaların telefonlarında diğeri ise çocuğun telefonunda birbirine bağlı çalışan iki ayrı uygulama olarak kullanıldığı için güvenliği en üst seviyede sağlıyor. Anne babalar, uygulama sayesinde çocuklarının konumunu gerçek zamanlı olarak harita üzerinde takip edebiliyor. Çocuklarının ev ya da okul gibi önceden belirlenmiş bir konuma ulaştığını uygulamanın gönderdiği mesajlarla anlayabiliyorlar. Uygulama, çocuğun gittiği yerleri hafızasında tutuyor. Çocuğun ilgili konumlara giderken kullandığı rotaların kaydedilmesi, ebeveynlerin diledikleri herhangi bir tarihi seçerek çocuğun kullandığı yolları görebilmelerini sağlıyor. Bütün bu özelliklerin yanı sıra Find My Kids kullanan anne babalar çocuklarının kullandıkları uygulamaları ve ekran sürelerini kolaylıkla görebiliyorlar. Telefonda geçirilen sürenin ne kadarının sosyal ağlara, ne kadarının oyun oynamaya ayrıldığını takip edebildikleri gibi, çocuklarının şiddet veya tehlikeli içeriklere sahip oyun ve yayınlardan uzak kalmasını da sağlayabiliyorlar.

Find My Kids güvenliği ön plana alan bildirim özellikleriyle de öne çıkıyor. Örneğin, çocuğun telefonu sessize alınmış ya da çocuk telefona cevap vermiyor bile olsa yüksek sesle zilini çaldırmak mümkün. Çocuk, kendini güvende hissetmediği bir durumla karşılaştığında, tek bir dokunuşla anne babasının telefonuna imdat çağrısı gönderebiliyor.

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