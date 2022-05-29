Türkiye Gazetesi

ÖMER TEÜMR

Tüketici elektroniği ve akıllı üretim alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Xiaomi, Alman Leica Camera ile iş birliği anlaşması imzaladı. Görüntüleme sistemi iki şirket tarafından ortaklaşa geliştirilen ilk amiral gemisi akıllı telefon bu yıl temmuz ayından itibaren satışta olacak. Xiaomi'nin son kullanıcı tecrübesini daha iyi hâle getirmeye odaklandığını belirten Xiaomi Başkanı ve CEO'su Lei Jun “Bu iş birliği, Xiaomi’nin fotoğrafçılık stratejilerinin güçlenmesine büyük katkıda bulunacak” dedi.

Xiaomi Mi Band 7 piyasaya sürüldü: Gerçekten uygun fiyatlı mı? Teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı bilekliği üzerindeki perdeyi kaldırdı. 192 x 490 piksel çözünürlüğe sahip 1.62 inç AMOLED ekranlı, 120 spor moduna sahip, 15 saat kullanım sunan 180 mAh pil kapasiteli Xiaomi Mi Band 7 tanıtıldı. Xiaomi'nin en güvenilir Mi Band'ının yedinci nesli, tanıtımın ardından Redmi 11T serisi ile birlikte Çin'de piyasaya sürüldü.